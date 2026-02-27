Kidult protagonista a Casa Kiss Kiss a Sanremo

Kidult celebra il suo ingresso a Casa Kiss Kiss a Sanremo, scegliendo uno dei luoghi più vivi e partecipati della settimana dedicata alla musica italiana, come spazio di incontro con il pubblico. All’interno di Casa Kiss Kiss - situata in Piazzale Vesco, Sanremo –Kidult ha accolto il pubblico in un corner dedicato, pensato come spazio di incontro e racconto, dove vivere da vicino l’universo del brand. Protagonista Infinity Collection, simbolo di legami autentici e senza tempo, caratterizzata da una chiusura non reversibile, un gioiello semplice ma potente, che diventa metafora di connessioni vere, emozioni condivise e momenti destinati a durare per sempre.

Durante l’esperienza, il pubblico ha avuto la possibilità di personalizzare il bracciale tramite incisione, rendendo ogni gioiello unico e irripetibile. Diversi i talenti e i content creator, che hanno preso parte all'evento, fra cui Megghi Galo, Andrea Zelletta, Sofia Cerio e Alessandro Cossari, che per l’occasione hanno indossato i gioielli delle diverse collezioni del brand. Momenti di interazione, giochi, photo booth e iniziative dedicate, insieme ad omaggi esclusivi, hanno trasformato lo spazio in un punto di incontro dinamico e in costante movimento.