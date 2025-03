Le 'cool girls' vestono Dolce&Gabbana

Indossano parka e parigine, cappellino e jeans di cristalli, i pantaloni cargo e i mini abiti sottoveste. Sono le 'cool girls' di Dolce&Gabbana, che per il prossimo autunno inverno scendono in strada con la pancia scoperta, il parka foderato di montone o il lungo cappotto leopardato in un gioco di citazioni agli anni Novanta e Duemila. Le modelle sfilano dentro e fuori dal Metropol di Milano, dove va in scena lo show. All'interno del teatro la lunga passerella sulla quale il brand mostra la sua proposta tra lingerie, sottovesti, e abiti preziosi per la sera. All'esterno, invece va in scena un dj-set di Victoria De Angelis dei Maneskin, mentre le cool girls di Dolce&Gabbana escono dal teatro e continuano a camminare su una piattaforma allestita davanti all’ingresso.

Un modo per far respirare la moda anche ai non addetti ai lavori, centinaia di ragazze e ragazzi accampati per ore in viale Piave pur di non perdere i loro idoli. E presto accontentati, visto che tra gli ospiti che varcano le porte del Metropol spiccano Naomi Campbell, Blanco, Achille Lauro, Alessia Marcuzzi e Annalisa. A dare il via allo show è un video che mostra la supertop Vittoria Ceretti camminare in strada con un lungo cappotto leopardato, pullover e jeans. E' il la ai 78 look che si vedranno da lì a breve sulla catwalk: ogni ragazza con un suo stile personale, fresco e giovane. Sono ragazze reali, contemporanee, che quando scendono in strada hanno i capelli sciolti e indossano jeans e maglietta.

Tanti i giochi di stratificazione, dalle felpe streetwear alle giacche maschili fino ai cardigan di lana o ai microreggiseni portati a vista sui pantaloni preziosi. E' il guardaroba delle modelle di punta, delle ragazze che mixano con naturalezza pezzi diversi, provenienti da vari mondi, dai pezzi con vestibilità over a lingerie e sottovesti. Nonostante le citazioni al guardaroba maschile la collezione rimane molto sensuale e per la notte le 'cool girls' si trasformano in ragazze audaci e sexy con minidress ricamati, pietre colorate e frange. (di Federica Mochi)