Lineapelle Designers Edition, al via il 26 febbraio la nona edizione

Sostenere i giovani designer e celebrare un materiale inimitabile come la pelle. Dare spazio e voce alla nuova creatività, favorire la ricerca, l’utilizzo innovativo e la lavorazione della pelle per raccontare l’incredibile versatilità, la forza espressiva e il valore di questo elemento iconico per il mondo della moda contemporanea. Sono questi i pilastri su cui si fonda Lineapelle Designers Edition, la manifestazione promossa da Unic – Concerie Italiane e dalla fiera internazionale Lineapelle (11–13 febbraio 2026), il cui calendario è stato presentato oggi da Fulvia Bacchi (Amministratore Delegato di Lineapelle e Direttore Generale di Unic – Concerie Italiane), insieme a Umberta Gnutti Beretta (Co-Founder e Co-Chair di Cnmi Fashion Trust) e ai designer protagonisti di questa nuova edizione. Lineapelle Designers Edition è un progetto che nasce all’interno di Lineapelle, la più importante rassegna commerciale al mondo dedicata alla filiera di fornitura della moda, del lusso e del design (che si svolge due volte all’anno a Fiera Milano Rho).

Dall’edizione di settembre 2025, Lineapelle Designers Edition si tiene fuori dagli spazi fieristici di Lineapelle, in Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa, trasformata per l’occasione in un vero e proprio hub dedicato alla pelle e in un punto di incontro per la fashion community internazionale. In calendario dal 26 febbraio al 1 marzo, la nuova edizione di Lineapelle Designers Edition, però, si trova costretta a subire la perdita della contemporaneità di date con Lineapelle - che si svolgerà a Fiera Milano Rho dall’11 al 13 febbraio - a causa della forzata concomitanza con le gare dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Un disagio che – per gli 850 espositori di Lineapelle - rischia di acuire la complessità del momento congiunturale in corso, che da tempo mostra elementi recessivi di forte criticità e che, nonostante alcuni lievi segnali di inversione di tendenza, non permette di identificare il 2026 come un anno di ripresa, bensì al massimo come una stagione di verifica e faticoso mantenimento delle proprie posizioni di mercato.

Giunta alla sua nona edizione, Lineapelle Designers Edition ha ospitato in totale 67 eventi tra sfilate e presentazioni, accogliendo oltre 13.000 ospiti tra operatori del settore, scuole di moda e pubblico allargato. Dal 26 febbraio al 1° marzo presenterà 13 eventi tra sfilate, installazioni e contaminazioni artistiche per la stagione FW 26/27. All’interno del Leather Fashion Hub, la tensostruttura-serra allestita per l’occasione, sfileranno 1972 Desa, Aendör Studio, Alchètipo, Chronos Corps, Florania, Marco Rambaldi, Opolaìa, Simon Cracker, Tokyo James. Nel limitrofo e prestigioso spazio Lineapelle troveranno, invece, posto le presentazioni di accessori dei brand Amato Daniele, Biagini, Kamilla, La-Bò Milano.

"In un contesto in cui la creatività nel settore moda attraversa una profonda ridefinizione - afferma Fulvia Bacchi -, Lineapelle Designers Edition assume una valenza ancora più significativa. Sostenere la nuova creatività significa porre oggi le fondamenta della moda di domani".

E aggiunge: "In questi anni abbiamo organizzato 67 eventi, tra sfilate e presentazioni, dimostrando come la pelle possa essere interpretata attraverso innumerevoli linguaggi e come rappresenti uno dei materiali più straordinari del sistema moda per bellezza, durata, circolarità e sostenibilità. Il sostegno costante del Comune di Milano – con il Patrocinio dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Economia Urbana, Moda e Design – e le collaborazioni con Cnmi Fashion Trust, Afro Fashion Association e numerose realtà internazionali ci hanno permesso di costruire una vetrina capace di raccontare una creatività all’avanguardia, che pone sempre la pelle al centro del progetto".