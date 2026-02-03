circle x black
Lineapelle Designers Edition, al via il 26 febbraio la nona edizione

La kermesse torna a sostenere i giovani designer e a celebrare un materiale inimitabile come la pelle

03 febbraio 2026 | 18.13
Redazione Adnkronos
Sostenere i giovani designer e celebrare un materiale inimitabile come la pelle. Dare spazio e voce alla nuova creatività, favorire la ricerca, l’utilizzo innovativo e la lavorazione della pelle per raccontare l’incredibile versatilità, la forza espressiva e il valore di questo elemento iconico per il mondo della moda contemporanea. Sono questi i pilastri su cui si fonda Lineapelle Designers Edition, la manifestazione promossa da Unic – Concerie Italiane e dalla fiera internazionale Lineapelle (11–13 febbraio 2026), il cui calendario è stato presentato oggi da Fulvia Bacchi (Amministratore Delegato di Lineapelle e Direttore Generale di Unic – Concerie Italiane), insieme a Umberta Gnutti Beretta (Co-Founder e Co-Chair di Cnmi Fashion Trust) e ai designer protagonisti di questa nuova edizione. Lineapelle Designers Edition è un progetto che nasce all’interno di Lineapelle, la più importante rassegna commerciale al mondo dedicata alla filiera di fornitura della moda, del lusso e del design (che si svolge due volte all’anno a Fiera Milano Rho).

Dall’edizione di settembre 2025, Lineapelle Designers Edition si tiene fuori dagli spazi fieristici di Lineapelle, in Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa, trasformata per l’occasione in un vero e proprio hub dedicato alla pelle e in un punto di incontro per la fashion community internazionale. In calendario dal 26 febbraio al 1 marzo, la nuova edizione di Lineapelle Designers Edition, però, si trova costretta a subire la perdita della contemporaneità di date con Lineapelle - che si svolgerà a Fiera Milano Rho dall’11 al 13 febbraio - a causa della forzata concomitanza con le gare dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Un disagio che – per gli 850 espositori di Lineapelle - rischia di acuire la complessità del momento congiunturale in corso, che da tempo mostra elementi recessivi di forte criticità e che, nonostante alcuni lievi segnali di inversione di tendenza, non permette di identificare il 2026 come un anno di ripresa, bensì al massimo come una stagione di verifica e faticoso mantenimento delle proprie posizioni di mercato.

Giunta alla sua nona edizione, Lineapelle Designers Edition ha ospitato in totale 67 eventi tra sfilate e presentazioni, accogliendo oltre 13.000 ospiti tra operatori del settore, scuole di moda e pubblico allargato. Dal 26 febbraio al 1° marzo presenterà 13 eventi tra sfilate, installazioni e contaminazioni artistiche per la stagione FW 26/27. All’interno del Leather Fashion Hub, la tensostruttura-serra allestita per l’occasione, sfileranno 1972 Desa, Aendör Studio, Alchètipo, Chronos Corps, Florania, Marco Rambaldi, Opolaìa, Simon Cracker, Tokyo James. Nel limitrofo e prestigioso spazio Lineapelle troveranno, invece, posto le presentazioni di accessori dei brand Amato Daniele, Biagini, Kamilla, La-Bò Milano.

"In un contesto in cui la creatività nel settore moda attraversa una profonda ridefinizione - afferma Fulvia Bacchi -, Lineapelle Designers Edition assume una valenza ancora più significativa. Sostenere la nuova creatività significa porre oggi le fondamenta della moda di domani".

E aggiunge: "In questi anni abbiamo organizzato 67 eventi, tra sfilate e presentazioni, dimostrando come la pelle possa essere interpretata attraverso innumerevoli linguaggi e come rappresenti uno dei materiali più straordinari del sistema moda per bellezza, durata, circolarità e sostenibilità. Il sostegno costante del Comune di Milano – con il Patrocinio dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Economia Urbana, Moda e Design – e le collaborazioni con Cnmi Fashion Trust, Afro Fashion Association e numerose realtà internazionali ci hanno permesso di costruire una vetrina capace di raccontare una creatività all’avanguardia, che pone sempre la pelle al centro del progetto".

Tag
Lineapelle Designers Edition pelle moda design sostenibilità creatività
