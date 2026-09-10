Lineapelle Designers Edition torna con 14 eventi e un nuovo modello di sostegno ai designer

Giunta alla sua decima edizione, Lineapelle Designers Edition - che ha ospitato nel suo complesso 80 eventi tra sfilate e presentazioni accogliendo oltre 18.000 ospiti - propone un calendario di 14 appuntamenti in concomitanza con la Milano Fashion Week. Nove i designer protagonisti delle sfilate in programma dal 23 al 25 settembre all’interno del Leather Fashion Hub (tensostruttura-serra allestita per l’occasione) e cinque i designer che dal 22 al 26 settembre presenteranno le proprie collezioni allo Spazio Lineapelle in piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa, a Milano.

I designer e i brand selezionati per la primavera estate 2027 sono: Absent Findings, Art259Design, Biagini, Davii, Demiurgo Leather Avantgarde, Dienèe, Edis Pala, Florania, Laboratorio Riciclo Pelle, LeonardoValentini, Saman Loira, Simon Cracker, Veiga Milano, Yezael by Angelo Cruciani. Lineapelle Designers Edition non è solo un progetto ma è diventata una vera e propria community che parla di valori, sostenibilità, contemporaneità. Un percorso che unisce estetica, ricerca e autenticità, un’esperienza che va oltre il prodotto, per diventare espressione di stile e visione.

In questi anni UNIC - Concerie Italiane e Lineapelle hanno investito con continuità nella valorizzazione dei nuovi talenti, attraverso un percorso che ha messo in campo sfilate, eventi, comunicazione e occasioni di networking, con l’obiettivo di creare un ecosistema capace di dare visibilità alla creatività emergente e al ruolo centrale della pelle nella moda contemporanea. Il sostegno costante del Comune di Milano – con il Patrocinio dell’assessorato allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Economia Urbana, Moda e Design – e le collaborazioni con Cnmi Fashion Trust, Afro Fashion Association e numerose realtà internazionali hanno permesso di costruire una vetrina capace di raccontare una creatività all’avanguardia.

Oggi questo percorso compie un ulteriore e importante passo avanti. Lineapelle Designers Edition sceglie infatti di andare oltre la passerella, portando per la prima volta i designer e le loro collezioni direttamente a contatto con il consumatore finale. Un passaggio che nasce dalla volontà di trasformare la visibilità in un’opportunità concreta di incontro con il mercato e di contribuire alla crescita e al consolidamento dei brand emergenti. A rendere possibile questo nuovo capitolo è la partnership con DAAD Dantone, la storica boutique milanese fondata da Giorgio Dantone e gestita insieme al figlio Alessandro, da sempre attenta alla ricerca, alla sperimentazione e alla valorizzazione dei nuovi protagonisti della moda.

Grazie a questo primo accordo, a fine ottobre la boutique DAAD Dantone di Via Spiga sarà dedicata per una settimana a una selezione di creazioni – in particolare in pelle - dei designer che fanno parte della community di Lineapelle Designers Edition. "Lineapelle Designers Edition – afferma Alessandro Iliprandi, presidente Unic – Concerie Italiane e vicepresidente Lineapelle - sostiene la nuova generazione di designer, offrendo loro non solo visibilità, ma concrete opportunità di crescita. Oggi compiamo un ulteriore passo, favorendo il passaggio dalla passerella al mercato e creando un collegamento più diretto tra filiera produttiva, creatività, retail e consumatore finale. Tutto ciò grazie alla partnership realizzata con DAAD Dantone, che vuole segnare un primo passo verso un nuovo modello di collaborazione con i designer".