Marea sfila a Milano tra citazioni a Picasso e fascino retrò

E' una donna che ama esprimere la propria personalità attraverso uno stile che unisce nostalgia, femminilità e freschezza, con un pizzico di ironia e una sensibilità contemporanea verso la moda sostenibile, quella immaginata da Giuseppe Della Monica per la prima sfilata del suo brand Marea. Per la collezione, presentata durante la fashion week milanese, il creativo parte dall'incontro tra mondi lontani ma complementari: le figure iconiche di Marcel Marceau, il cubismo di Pablo Picasso, il fascino rétro di Brigitte Bardot e l'estetica vivace dei manga giapponesi. Tutto questo viene reinterpretato in chiave contemporanea attraverso la tecnica dell’upcycling, da sempre cifra stilistica di Della Monica, creando capi sostenibili e unici.

Le righe e i quadretti Vichy sono al centro della collezione, richiamando non solo la spensieratezza e la freschezza della moda degli anni ‘60 ma anche dettagli romantici e femminili come fiocchi e smerli decorativi che impreziosiscono i capi con un tocco giocoso e chic. La palette cromatica spazia dai delicati toni pastello a colori più vivaci e contrastanti, ispirati ai costumi di Arlecchino e alle linee dinamiche del cubismo di Picasso. L’estetica visiva dei manga aggiunge una dimensione moderna e grafica alla collezione, con silhouette stilizzate e accenti che giocano tra dolcezza e forza, enfatizzando una femminilità fresca e spigliata.

La scelta dei materiali upcycled non è solo un omaggio alla sostenibilità, ma anche un modo di dare nuova vita a tessuti preesistenti, trasformandoli in capi moderni e senza tempo. I tessuti leggeri, con volumi morbidi, conferiscono movimento e fluidità, ispirandosi all'arte del mimo di Marcel Marceau, mentre il fascino spensierato di Bardot si riflette nei tagli seducenti e mai eccessivi. Una prima prova sulla passerella convincente, che denota non solo l'attenzione a tematiche di sostenibilità ma anche una conoscenza approfondita in termini di forme e materiali.