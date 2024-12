Meliá Milano collabora con Alviero Martini 1A Classe

Meliá Milano svela la collaborazione con Alviero Martini 1A Classe: un omaggio a Milano e al viaggio, tra moda e ospitalità premium Milano, epicentro di cultura, moda e ospitalità, celebra una nuova partnership tra il Meliá Milano, hotel del gruppo spagnolo Meliá Hotel International, tra i leader nel settore dell’ospitalità internazionale, e Alviero Martini 1A Classe, brand di moda conosciuto per la sua iconica stampa Geo. Situato nel vivace distretto che sta ridefinendo l’identità della città, Meliá Milano offre un ambiente ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del comfort e dello stile, e condivide con Alviero Martini 1A Classe, un pubblico cosmopolita che incarna il lifestyle milanese.

Per celebrare la nuova collaborazione è stata allestita nella hall dell’hotel un’installazione speciale dedicata al Natale. Sotto il maxi-albero, è stata presentata una esposizione di gift boxes firmate Alviero Martini 1A Classe che riprendono i toni caldi e raffinati dell’ambiente circostante.

"Questa sinergia percorre l’esperienza del viaggiare in tutte le sue forme: da un’accoglienza di alto livello, all’offerta di accessori da viaggio per esplorare il mondo con il giusto stile" afferma Irene Ferrario, Marketing Director di Alviero Martini 1A Classe. Luca Barion, General Manager del Meliá Milano, aggiunge: "Siamo entusiasti di questa partnership, che non solo esalta la nostra dedizione all'ospitalità di qualità, ma crea anche un dialogo continuo con la città e le sue eccellenze. Il nostro obiettivo è offrire ai nostri ospiti esperienze uniche che catturino l’essenza di Milano, unendo moda, cultura e un servizio impeccabile".