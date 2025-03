Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro sono tra gli ospiti seduti in prima fila alla sfilata di Ermanno Scervino, a Milano. “E’ un grande marchio fiorentino ed è sempre un onore tifare per lui - dice Conti intercettato dai cronisti prima dello show -. È l’espressione dell’italianità, un marchio che porta avanti la tradizione italiana. Conosco Ermanno Daelli da tanti anni, era un mito nella Firenze degli anni ‘80 e ho seguito la sua grande ascesa con quella di Toni (Scervino, suo braccio destro, ndr). Insieme hanno fatto una grandissima strada”. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo è arrivato allo show indossando un semplice completo blu, sneakers e t-shirt bianca mentre la moglie indossa un soprabito e un tailleur di Ermanno Scervino, brand che l’ha vestita anche in occasione del 75esimo Festival della canzone italiana. “Sono essenziale in tutto - scherza Conti a chi gli fa notare il suo outfit minimale - da Sanremo al look”. Sul palco dell’Ariston, osserva Conti, “tra moda e Festival c’è un doppio legame. Quest’anno gli artisti in gara si sono sbizzarriti e ho visto anche tanta eleganza. I cantanti avevano voglia di vestirsi bene e di portare delle belle proposte di moda”. Seduti a poca distanza da Conti anche due artisti che quest’anno si sono esibiti in gara come Tony Effe, accompagnato dalla fidanzata Giulia De Lellis e Noemi. (di Federica Mochi)