Moda, Vittoria Colonna e Umberto Boccioni: sfila a Roma l'omaggio di Camaiani

Lo stilista sarà domani alla Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna. La nuova collezione Spring/Summer 2025 celebra attraverso gli abiti la passione tra la principessa romana, anticonformista e appassionata viaggiatrice, e l'artista futurista. Camaiani si è ispirato al carteggio amoroso custodito in un baule dal principe Prospero Colonna per oltre 50 anni

Dedica la nuova collezione Spring/Summer 2025 alla principessa Vittoria Colonna e al suo amore per l'artista futurista Umberto Boccioni, Vittorio Camaiani, che sfilerà domani a Roma alla Galleria del Cardinale Colonna a Palazzo Colonna. Lo stilista trae la sua iniziale ispirazione dal libro 'Una parentesi luminosa' di Marella Caracciolo Chia, dedicato al racconto del brevissimo amore segreto tra la principessa romana e l’artista. Vittoria Colonna, personaggio 'moderno' e anticonformista per l’epoca in cui visse, viaggiatrice appassionata di giardini e pittura, frequentatrice di artisti come Boldini e letterati come D’Annunzio approda nell’estate del 1916 all’Isolino di San Giovanni sul lago Maggiore dove si consumerà la sua breve passione con Boccioni poco prima della morte dell’artista.

Per i suoi abiti Camaiani si è anche ispirato al carteggio amoroso tra la principessa romana e il celebre pittore, scultore e scrittore custodito in un baule dal principe Prospero Colonna per oltre cinquant’anni. Una collezione pensata al ritmo di una giornata tipo legata naturalmente alla nobildonna romana tra sport, giardinaggio, tè del pomeriggio, promenade e aristocratiche cene. E sfileranno nei saloni del Cardinale (titolo del défilé 'Giardino Segreto, pensando a Vittoria Colonna') grembiuli e tute da giardinaggio in un vortice di cappelli di paglia realizzati da Jommi Demetrio, che si trasformano in capi sofisticati da mattina a sera in un’alternanza di verdi, gialli, glicine e viola, le lettere amorose si trasfigurano, invece, nella casacca in lino per il giorno e in organza e pizzo per la sera, i gilet da uomo dell’artista si declinano al femminile abbinati a pantaloni di taglio maschile, a rouches e pizzi fatti a mano (grande passione della principessa), mixati ai pied de poule ocra.

E ancora la nota passione della principessa per lo sport viene evocata da capi sportivi nei toni del blu, bianco e corda abbinati a scarpe traforate realizzate da Lella Baldi su disegno di Camaiani e cappelli a calotta, il tutto con un’impronta anni '20. Fino ad arrivare alla pre-sera in cui i toni del bianco degli abiti si confondono con l’ocra e i gialli della tuta doppia con il fondo chiuso a coulisse che evoca un pigiama da sere d’estate accanto al top decorato con una vistosa rouche che sembra 'osservata', scrutata con una lente di ingrandimento e strutturato a gabbia sul retro. Per la sera capi sontuosi immaginati sottratti alla ritrattistica dell’epoca come l’abito color ottanio con maxi volant che abbracciano il corpo e l’abito blu notte con corpino decorato di cristalli quasi fosse un cielo stellato abbinato a lunghe collane.