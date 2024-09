Modelli bendati e abiti dipinti a mano, Yezael racconta l'invisibile

Yezael, il brand di Angelo Cruciani, ha aperto ieri la fashion week con 'Invisible', una sfilata che si è tenuta all'interno del format Lineapelle Designer Edition: "Tutto ciò che è importante non è visibile agli occhi" il claim della collezione senza stagione 2025. Lo show si apre con la lettura di una poesia di Wislawa Szymborska, 'La Cortesia dei non vedenti', poi sfilano in passerella ragazzi bendati, che sfidano la sorte cavalcando un percorso che possono vedere ma solo intuire. Grandi occhi stampati, ricamati e dipinti a mano sui capi: gli sguardi addosso, forse giudizi, forse attenzioni nell'epoca dove l'immagine è all'apice dell'esasperazione.

Una ricerca che mira a vedere il mondo con rinnovati sguardi, dove il valore della creatività si fonde con i valori dell’umano. Tanti occhi e piogge di cuori sui capi, come se fossero le due sponde di un ponte che sta a noi costruire per trovare risposte complete. Tutta le pelli utilizzate per realizzare i capi proviene da scarto alimentare e hanno subito una purificazione shamanica di gratitudine. Lo show si conclude con una parata di capi neri sporcati di luce: l'oro diventa il protagonista della sfilata, capi dipinti a mano con polvere di oro zecchino: un valore concreto ed energetico oltre che estetico. Consapevolezza da indossare, per affrontare le ombre di un caos che ci sovrasta: una via per uscire dal nero che impera nei nostri armadi verso colori che possano potenziare le nostre energie vitali. "Questa collezione racconta il mio viaggio verso la luce, sperando possa essere d'ispirazione a tutti coloro che si sentono al buio - afferma lo stilista -. I veri non vedenti siamo noi che abbiamo gli occhi ma che non vediamo il mondo per ciò che realmente è: un paradiso. Questa collezione è l'inizio di un percorso, un percorso dove la luce è il vero stilista".

Con l'occasione, il brand ha deciso di rivedere il calendario delle sfilate e di uscire annualmente con una singola collezione che verrà presentata una volta all'anno suddividendola tra la fashion week di Milano e quella cinese di Keqiao, dove è da anni 'resident'. Una strategia che parte dal rispettare un calendario creativo e non esclusivamente commerciale, adeguando il mercato alle esigenze dello stilista. Il brand fondato nel 2014 a Shangai quest'anno festeggia i suoi primi 10 anni; nato per gioco si è poi sviluppato come uno tra i marchi indipendenti più apprezzati dal pubblico internazionale. Nel corso dei 10 anni Yezael ha sfilato su tre continenti, vestito centinaia di celebrities italiane ed internazionali attratto fondi d'investimento e aziende licenziatarie.