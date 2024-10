Monica Bellucci e Alessandro Michele 'guest' a Roma per Vogue

Nella capitale la II edizione di 'Forces of Fashion'. Francesca Ragazzi, head of editorial content Vogue Italia: "'nuova, importante, occasione per celebrare i nostri valori insieme ai grandi nomi del panorama fashion contemporaneo'. Alessandro Onorato: "Roma è tornata centrale nel fashion, le accademie stanno avendo numeri record e c'è tanta richiesta di occupazione"

Dopo il successo dello scorso anno, il 26 ottobre torna a Roma la II edizione italiana di 'Forces of Fashion', l’evento di respiro globale di Vogue che racconta il mondo della moda attraverso le voci dei suoi protagonisti. Un appuntamento dedicato alla moda come mezzo per promuovere il cambiamento e creare legami, contraddistinto da un ricco programma di talk insieme ai grandi protagonisti del settore e al team di Vogue Italia, workshop, educational session rivolte agli studenti e spazi esperienziali. Tra le novità di quest’anno, arriva nella capitale 'Sixty Years of Vogue Italia - Sessant’anni di Futuro', la mostra celebrativa realizzata in occasione del sessantesimo anniversario del magazine che, dopo la grande accoglienza ricevuta a Milano a settembre, sarà aperta al pubblico negli spazi del Mattatoio il 26 e 27 ottobre.

"Nell’anno delle celebrazioni per i sessant’anni di Vogue Italia, siamo entusiasti di tornare a Roma con la seconda edizione di Forces of Fashion, grazie al sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Moda, Turismo e Sport di Roma Capitale. Sarà una nuova, importante, occasione per celebrare i nostri valori insieme alla nostra community e ai grandi nomi del panorama fashion contemporaneo, e non solo - dichiara Francesca Ragazzi, head of editorial content Vogue Italia - Ancora una volta daremo al grande pubblico l'opportunità di incontrare chi disegna le collezioni e chi le vive, in un dialogo tra generazioni, sensibilità e attitudini. Un evento unico con al centro la moda, da sempre strumento di cambiamento e riflesso delle evoluzioni nella società e nella cultura, come raccontato anche dalle nostre copertine più iconiche in mostra", spiega.

"Ospitare questo prestigioso evento di moda internazionale, in forma gratuita, è motivo di grande orgoglio. Abbiamo fortemente voluto ripetere l'esperienza dell'anno scorso cercando di migliorarla grazie al coinvolgimento di otto accademie di moda di Roma - annuncia Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale a moda, turismo, sport e grandi eventi- Siamo sicuri che per i tanti studenti partecipare ai talk e ai workshop di Vogue Italia con stilisti e direttori creativi internazionali, sarà uno stimolo enorme e un’occasione di crescita unica".

"Ringrazio Vogue Italia perché quest'anno porterà a Roma la mostra per i sessant’anni del magazine, sarà un viaggio nella storia della moda italiana e mondiale - prosegue Onorato - Roma è tornata centrale nel fashion, le accademie stanno avendo numeri record e c'è tanta richiesta di occupazione. Noi vogliamo incentivare i giovani e dare loro opportunità di interagire con il mondo del lavoro".

Il mondo delle sfilate, l’evoluzione del sistema moda e le sue connessioni, saranno al centro dei talk, aperti al pubblico su registrazione, che si susseguiranno nella giornata del 26 ottobre. Sul palco del padiglione Forces of Fashion, salirà come prima ospite l’attrice Monica Bellucci, cover star del numero di ottobre di Vogue Italia, per raccontarsi alla scrittrice e sceneggiatrice Chiara Barzini. Il direttore creativo di Diesel, Glenn Martens, approfondirà il suo nuovo approccio alla sfilata e alla community intorno al brand, con Luke Leitch, contributor di Vogue Italia, Vogue Business e Vogue Runway. Nel pomeriggio Maximilian Davis, direttore creativo di Ferragamo, IB Kamara, direttore creativo di Off-White e editor in chief di Dazed e Mischa Notcutt, fondatrice di 11casting e casting director di Dazed, saranno al centro di un dialogo sul senso della comunità e della collaborazione creativa nella moda, moderato da Corinne Corci, special project lead di Vogue Italia.

Il neo direttore creativo di Valentino Alessandro Michele svelerà il suo mondo e la sua visione della moda in una conversazione con Francesca Ragazzi, head of editorial content di Vogue Italia. Giuliano Calza, direttore creativo di Gcds, parlerà del nuovo modo di comunicare la moda anche attraverso le collaborazioni creative, con Elisa Pervinca Bellini, Senior fashion news and sustainability editor di Vogue Italia. Infine, Giovanna Engelbert, direttore creativo di Swarovski, illustrerà la sua rivoluzione nel mondo del gioiello con il rebranding della maison in una conversazione con Sofia Viganò, senior beauty editor and director digital di Vogue Italia. Nel padiglione Inside Vogue, ad ingresso libero ad eccezione dei talk del 26 ottobre su registrazione, sarà possibile visitare per due giorni, il 26 e il 27 ottobre, 'Sixty Years of Vogue Italia - Sessant’anni di Futuro'.

Un percorso straordinario tra 60 cover iconiche dall’archivio di Vogue Italia, per ripercorrere le rivoluzioni che hanno attraversato la sua storia e i processi creativi da cui sono emersi talenti, stili e intuizioni. L’esposizione è curata da Vogue Italia in collaborazione con Ferdinando Verderi, direttore creativo di Vogue Italia dal 2019 al 2021, che ne ha ideato il concept e il design. Come parte del concept, diversi scrittori sono stati invitati a offrire la loro interpretazione personale delle copertine esposte. Firme storiche del magazine e personalità del mondo dell’arte e della cultura hanno donato a Vogue Italia dei testi inediti, che accompagneranno il pubblico alla scoperta dei momenti più significativi della storia della rivista attraverso la loro prospettiva unica. Particolare attenzione verrà data anche ai mestieri della moda, attraverso alcune educational session, nella giornata del 26 ottobre, realizzate in collaborazione con Roma Capitale, tra nuovi scenari possibili e dietro le quinte. Una serie di incontri rivolti agli studenti e a chi sogna di lavorare nel settore, per approfondire le professioni che lavorano quotidianamente all’interno del fashion system, dai consigli per muoversi agevolmente in questo ambito in tutte le sue declinazioni possibili, tra styling, digital, visual e non solo, a un nuovo e inclusivo concetto di casting, sino agli aneddoti dietro alla curatela di una mostra come quella dedicata ai sessant’anni di Vogue Italia.

All’interno del padiglione sarà inoltre presente un corner di Vogue Collection con una selezione di capi di abbigliamento e accessori firmati Vogue, tra best seller e novità, realizzati in 100% cotone biologico e acquistabili con uno sconto speciale riservato ai partecipanti dell'evento. Il palinsesto sarà arricchito anche da iniziative speciali ideate per i partner da Cncc - Condé Nast Commercial Creative, la business unit dedicata allo sviluppo di progetti di comunicazione cross-platform, che consentono, grazie alla creatività, di accedere a momenti culturali rilevanti e di influenzare le audience di Condé Nast. Tra questi, tre talk tematici all’interno del padiglione 'Inside Vogue', grazie al supporto dei partner Crivelli, Mac Cosmetics e The Archivia. La manifestazione, ad accesso gratuito, è organizzata in collaborazione con l'Assessorato ai Grandi Eventi, Moda, Turismo e Sport di Roma Capitale e sarà ospitata all’interno del suggestivo complesso del Mattatoio, polo culturale contemporaneo nel quartiere Testaccio, grazie all’Azienda Speciale Palaexpo.