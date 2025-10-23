circle x black
Cerca nel sito
 

Morto a 94 anni Nerino Grassi, fondatore di Golden Lady

Aveva fondatore l’azienda nel 1966 insieme alla moglie Erminia

Nerino Grassi
Nerino Grassi
23 ottobre 2025 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Addio a Nerino Grassi, fondatore di Golden Lady, il marchio italiano specializzato nella produzione di calze. Mantovano, è morto mercoledì all'età di 94 anni "serenamente nella sua casa circondato dai suoi cari" fa sapere l'azienda, che insieme a tutti i suoi dipendenti e collaboratori, annuncia "con immenso dolore" la scomparsa del proprio presidente.

Fondatore dell’azienda nel 1966 insieme alla moglie Erminia, morta il 6 agosto 2021, Nerino Grassi ha dedicato tutta la sua vita alla crescita e allo sviluppo della Golden Lady. "Con visione imprenditoriale, determinazione e dedizione - ricorda l'azienda - ha saputo trasformare una realtà locale in un gruppo industriale di riferimento a livello internazionale nel settore della calzetteria".

Figura "carismatica e punto di riferimento non solo per la propria famiglia e per i suoi collaboratori, ma anche per l’intero distretto industriale", Nerino Grassi "lascia un’impronta indelebile nella storia dell’impresa italiana". Golden Lady Company si unisce al cordoglio della famiglia, custodendo con riconoscenza e rispetto l’eredità umana e imprenditoriale del suo fondatore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
golden lady nerino grassi golden lady morto fondatore golden lady nerino grassi nerino grassi morto golden lady
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza