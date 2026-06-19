Moschino, lascia il direttore creativo Adrian Appiolaza

Moschino e Adrian Appiolaza hanno deciso, di comune accordo, di interrompere la loro collaborazione dopo oltre due anni. Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe, ringrazia il designer argentino "per il significativo contributo apportato in questi anni allo sviluppo di Moschino" e gli augura il meglio per i suoi futuri progetti professionali. La nuova direzione creativa sarà annunciata a breve.

“Mi è stata data una grande opportunità - dice Appiolaza - di poter esprimere la mia creatività per un importante brand italiano come Moschino, caratterizzato da un’incredibile eredità creativa. Esprimo la mia gratitudine ad Aeffe per questa chance, in particolare a Massimo Ferretti, e ringrazio tutto il team creativo con il quale ho condiviso questa intensa esperienza”.