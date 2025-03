Origami, paillettes e colore: Susan Fang sfila supportata da Dolce&Gabbana

Abiti origami, paillettes, ricami e colore. E’ un tributo alla madre Ai Lan, la collezione fall winter 2025 firmata Susan Fang, la designer cinese sostenuta dall’iniziativa ‘Supported by Dolce&Gabbana’ dedicata ai talenti emergenti. ‘Air Memory’, questo il nome della collezione, si ispira alle opere realizzate dalla madre, che ha iniziato a dipingere da autodidatta solo a 50 anni, una volta andata in pensione. “Durante la creazione della collezione di questa stagione, mi sono concentrata sull’esplorazione delle espressioni creative provenienti da diverse origini culturali, mescolando una vasta gamma di ispirazioni sia nel design che nella lavorazione artigianale - spiega la stilista -. Questa collezione sottolinea il mio interesse nello studio dei dettagli e delle texture, ma si avventura anche in nuove ricerche grazie a innovazioni che riguardano le forme e le strutture”.

Grazie al supporto di Dolce&Gabbana la creativa ha attinto alla sua arte, e con le paillettes ha creato scarpe da ginnastica, ricamato fiori e uccelli e realizzato disegni sui jeans con le penne a sfera. Uno dei pezzi distintivi della collezione è una giacca lunga, sulla quale la madre ha rappresentato la sua città natale, mentre le giacche imbottite rendono omaggio ai pattern creati dalle crepe delle ceramiche cinesi della dinastia Song, con motivi floreali che evocano la fragilità e allo stesso tempo la persistenza della memoria. Scenografici gli abiti plissettati multicolore le cui strisce colorate, intrecciandosi, creano un effetto sfumato, come quello dei ricordi emozionanti, ed esprimono felicità, movimento e vitalità.

Per questa stagione, la stilista ha collaborato inoltre con le madri della minoranza Zhuang della regione del Guangxi in Cina, che hanno creato centinaia di Bubble Dandelions – simbolo di forza e resistenza, incorporati in gonne, abiti e accessori. Orelio De Jonghe, head of accessories del brand, ha invece unito le tecniche tradizionali di artigianato con la tecnologia avanzata, e si è ispirato agli intricati decori del Palazzo Imperiale di Pechino per creare delle strutture floreali a strati e stampati in 3D, tra cui un corsetto con fiori di pesco, un reggiseno, un balaclava e una borsa.

Il supporto ricevuto da Dolce&Gabbana ha permesso alla designer di sperimentare inoltre con denim, sneakers, corsetti e paillettes. A incorniciare la collezione di Susang Fang è un’installazione di petali di fiori in 3D e filamenti ottici, con una luce che riflette i colori dell’arcobaleno. "L’iniziativa 'Supported by Dolce&Gabbana' ha giocato un ruolo cruciale nella realizzazione di questa collezione - ammette Susan Fang - offrendomi risorse e competenze essenziali. Anche la Shanghai Fashion Designers Association, la Camera Nazionale della Moda Italiana e la stylist Katie Grand hanno contribuito con i loro consigli, supportandomi durante tutto il processo”. (di Federica Mochi)