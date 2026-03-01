Philipp Plein, glamour urbano tra animalier e après‑ski couture

Philipp Plein apre 'The Vault' e firma nel suo showroom una stagione all’insegna del glamour urbano: il prossimo autunno-inverno, presentato durante la Milano Fashion Weel, è un viaggio tra eco-pellicce sofisticate, pelle lucida, silhouette drammatiche e un sapiente gioco di monocromie accese da tocchi gioiello. Un guardaroba pensato per chi vive il lusso come stile di vita, oscillando tra fughe al sole d’inverno e scenari après-ski, dove leopardato, materiali preziosi e tailoring scolpito costruiscono una narrazione audace e contemporanea.

La collezione evoca un’estetica fresca e cristallina, in cui il tailoring maschile e femminile dialogano dando vita a un insieme coerente e audace. L'autunno-inverno 2026 è un omaggio alla tradizionale celebrazione del glamour tipica del brand, reinterpretata attraverso una palette monocromatica che esalta la sofisticazione urbana della stagione. Lo stilista tedesco mette inoltre in scena una versione più sobria dell’'animal instinct', utilizzando leopardato, eco-pellicce, pelle ed elementi zoomorfi per caratterizzare i capi. Dai cappotti oversize leopardati ai minidress ispirati alle destinazioni 'winter sun' la collezione è insieme giocosa e raffinata.

Il brand intreccia una palette cromatica audace fatta di look monocromatici, contrapposti a ricchi toni gioiello e denim, costruendo silhouette decise, set scenografici e un tailoring nitido: perfetti per un look chic e sofisticato da giorno. I look quotidiani sono completati da stivali al ginocchio, biker boots e cowboy boots, insieme a un assortimento di borse dalle tonalità sobrie che elevano il carattere della stagione. La linea menswear si concentra invece su giacche in pelle e shearling e su un tailoring neutro che richiama l’aspetto più classico dell’abbigliamento invernale. La sera si accende con abiti scintillanti, mini fascianti e l’iconico tailoring Plein, costante di ogni stagione e cifra distintiva del glamour della maison.