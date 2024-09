René Caovilla celebra 90 anni, la nuova collezione tra icone e new entry

Modelli evergreen e new entry. René Caovilla festeggia 90 anni e per la prossima primavera-estate propone i suoi best seller, tutti modelli che hanno segnato la storia della maison: il Cleo sandal, la Cinderella (pump, slingback, ballerina), la Veneziana (pump e slingback), il Chandelier sandal e il Margot sandal. E nuovi arrivi, come il tacco chunky Soul o il modello Trigold. "Nella collezione - spiega all'AdnKronos l'amministratore delegato, Antonio Ferraiolo - c'è parte del passato e un richiamo alla scarpa d'archivio, molto preziosa, come nella famiglia 'Bllom'. I fiori sembrano semplici ma sono tutti realizzati a mano e contengono elementi di modernità. L'intezione dell'azienda era guardare a una donna più giovane, di 20-30 anni, senza dimenticare la nostra cliente storica".

I tacchi sono fini, grossi o scultura, e sono pensati per soddisfare le esigenze di un pubblico vario. La famiglia di calzature Bloom è un omaggio alla primavera; una rivisitazione d'archivio dal sapore vintage caratterizzata da corolle vivaci, ricami hand made in pizzo e pelle, suola verde e tacco azzurro. Debuttano anche il sandalo Braid, caratterizzato da un design pulito e da un'elegante treccia che percorre lateralmente il collo del piede nelle nuance del rosso, blu e argento; il romantico Fairy sul quale si posano, in doppia grandezza, leggere farfalle con micro-cristalli applicati a mano e il modello Trigold (tacco 105) destinato a diventare un must have, combinando al meglio i tre colori dell'oro: giallo, bianco e rosa.

Viene introdotto anche Soul, il nuovo tacco chunchy dal design contemporaneo, con diverse altezze e massimo comfort. Un tacco che sarà sempre più presente nelle stagioni a venire. Infine, la collezione Bridal propone per la primavera-estate 2025 una varietà di modelli creati per le future spose dalle personalità più variegate: flat, tacchi confortevoli e stiletto dalle altezze vertiginose. In occasione delle celebrazioni per i 90 anni di storia la maison ha realizzato un video progetto che narra il Dna delle calzature gioiello in un viaggio spazio-temporale onirico 'L’Arte di Far Sognare', il claim del brand prende vita all’interno di una galleria d’arte, per dar modo di ammirare la realizzazione di un’opera come la calzatura Rene Caovilla. Il progetto dal titolo 'Caovilla Gallery' è stato realizzato nel cuore liberty di Milano, all’interno della galleria d’arte contemporanea Visaterna e presso l’Head Quarter di Venezia.