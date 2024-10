Rose Villain, look firmati Antonio Marras per il Radio Sakura Winter Tour

Rose Villain ha scelto le creazioni di Antonio Marras, fatte di contrasti tra il romantico e il ribelle, per il suo Radio Sakura Winter Tour 2024. L’incontro tra i due artisti, accomunati dalla capacità di evocare atmosfere intense e visionarie, ha portato in scena un’esplosione di originalità stilistica e potenza musicale. I capi selezionati hanno rappresentato un connubio perfetto tra il grunge urbano e il romanticismo couture. Rose Villain ha fatto cantare i club delle principali città italiane con il suo tour, che si è concluso a Milano con due date nelle giornate del 28 e 29 ottobre.

Ogni look è un gioco di contrasti e sovrapposizioni in un dialogo armonioso tra il classico e il contemporaneo, il sublime e il ribelle nei dettagli barocchi e la bellezza e l’eleganza nelle combinazioni di cristalli e motivi ispirati alla natura e alla tradizione sarda. L’uso di tessuti check crea sovrapposizioni teatrali in grado di restituire un effetto visivo unico. Prevale il tema del cuore spezzato, elemento profondamente radicato nell’immaginario di Antonio Marras che trova la sua espressione in alcuni capi indossati da Rose Villain.

Il primo look, un bustino sartoriale in cotone bianco, è stato impreziosito da ricami in filo di seta che disegnano cornici barocche. Le stesse decorazioni presenti sul pantaloncino effetto boxer, unite a un colletto nero in cristallo. Il secondo look è un pantalone cargo abbinato a una maxi-felpa ricoperta di lcristalli neri sulla quale spicca l’iconico cuore spezzato Antonio Marras. Il maxi-cappuccio ricorda invece le cappe medievali, offrendo una protezione scenica da cui emerge un bustino optical a righe bianche e nere con un effetto chevron. Il terzo look, micro-top e pantaloncino si intrecciano con una sovra gonna, dallo spirito grunge, con motivo check bianco e nero, e grandi maniche a sbuffo. Sotto la camicia trasparente, un piccolo bustino in tulle nero con stecche rivestite di tessuto check.