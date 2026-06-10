L.A. Water torna per la Spring Summer 2026 con una collezione che conferma il suo universo luminoso e femminile, ma introduce anche una novità importante: Amalfi, la nuova linea di sandali in pelle, pensata per accompagnare la donna oltre la spiaggia e portarla con naturalezza nella quotidianità estiva. Conosciuta e apprezzata per le sue iconiche ciabattine gioiello, L.A. Water amplia così il proprio linguaggio stilistico con modelli più strutturati, realizzati con tomaia in pelle di alta qualità e fondo in cuoio, mantenendo però intatto il tratto distintivo del brand: dettagli luminosi, applicazioni preziose e un’estetica che celebra la femminilità in ogni forma.

“Sentivamo il desiderio di andare oltre il mare”, racconta all'Adnkronos Natasha Stefanenko ideatrice del brand insieme al marito imprenditore Luca Sabbioni. “Volevamo creare sandali belli, comodi, di qualità, da indossare tutta l’estate: in vacanza, in città, dal giorno alla sera. Ci piaceva l’idea di accompagnare le donne in ogni momento della loro giornata, senza rinunciare alla leggerezza e alla luce che ci contraddistinguono”. La linea Amalfi rappresenta dunque un’evoluzione naturale del brand: una proposta versatile che comprende infradito, slide e sabot, pensata per adattarsi a stili diversi e occasioni molteplici. Il passaggio alla pelle segna un salto qualitativo importante, portando L.A. Water verso una dimensione più raffinata e contemporanea, senza perdere il suo spirito vacanziero.

“Amalfi è un omaggio all’Italia, alla sua eleganza spontanea e alla bellezza delle sue estati”, aggiunge Stefanenko. “È una collezione che nasce dall’idea di un lusso leggero, accessibile, fatto di dettagli curati e materiali autentici. Volevamo qualcosa che fosse al tempo stesso semplice e prezioso”. Accanto alla grande novità di stagione, la collezione Spring Summer 2026 continua a raccontare le ormai celebri slippers gioiello, sempre più riconoscibili e amate da un pubblico internazionale. Cristalli, pietre luminose, accessori scintillanti e applicazioni realizzate a mano restano i veri protagonisti, pensati per valorizzare ogni look con un tocco di luce.

“Per noi il luccichio non è solo decorazione”, spiega la showgirl. “È un modo per esaltare la bellezza della donna, per regalarle energia e sicurezza in ogni momento della giornata. Anche una semplice ciabattina può trasformarsi in qualcosa di speciale, capace di far sentire chi la indossa unica”. Un’attenzione particolare è riservata anche al comfort, elemento sempre più centrale nella filosofia del brand. Le nuove proposte sono progettate per garantire vestibilità, stabilità e leggerezza, rendendo ogni modello adatto a essere indossato per ore, dalla mattina alla sera. “Crediamo molto nell’equilibrio tra estetica e funzionalità”, sottolinea Stefanenko. “Una scarpa deve essere bella, ma anche accompagnarti davvero. Deve farti sentire bene, libera, a tuo agio. È questo il vero lusso oggi”.

Anche sul fronte delle stampe, L.A. Water conferma il proprio carattere distintivo e creativo. Per la SS26 il brand guarda al tema Liberty, con motivi floreali morbidi e decorativi, affiancati da grandi classici come Art Déco, damasco, animalier e paisley. Un mix di suggestioni che racconta un immaginario ricco e sofisticato, capace di attraversare epoche e influenze culturali. “Ogni anno partiamo da suggestioni legate all’arte, alle tendenze e al mondo che ci circonda”, conclude Natasha Stefanenko. “Questa stagione racconta una donna libera, luminosa, elegante. Una donna che non ha bisogno di scegliere tra comodità e stile, perché può avere entrambe le cose. È una donna che porta con sé il mare, ovunque si trovi”. Con la Spring Summer 2026, L.A. Water rafforza così il proprio concetto di “sea in the city”, trasformandolo in una visione ancora più ampia e contemporanea: una collezione che unisce spirito vacanziero, qualità artigianale, comfort e glamour quotidiano, accompagnando la donna in ogni momento dell’estate con leggerezza, luce e personalità.