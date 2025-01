Tendenze di moda 2025: vincono i pantaloni donna eleganti

In collaborazione con la redazione di FiloBlu

Domanda: cosa mi metto stavolta? Risposta: un paio di pantaloni da donna eleganti.

Sì, davvero, è così semplice. Basta giocare un po’ d’astuzia con abbinamenti ed accessori e il gioco è fatto: con un unico capo, puoi creare molti outfit completamente diversi. L’importante è scegliere un pantalone versatile, elegante e di buona qualità, che si presti ad essere utilizzato in contesti diversi. Fra i capi di tendenza per questo 2025 appena iniziato, siamo stati colpiti dalle proposte di pantaloni donna eleganti del brand italiano Malìparmi.

Come abbinare i pantaloni eleganti

O più precisamente: come abbinare i pantaloni eleganti in modo da ottenere più look, da giocarsi in occasioni differenti. Niente panico, bastano pochi capi ben mixati per sfoggiare outfit sempre diversi.

● Pantalone nero. Un grande classico, forse il capo più versatile dell’intero guardaroba, perfetto per accompagnarti dall’ufficio alla sera. Con una camicia in seta, sia in tinta unita che in fantasia, è ottimo anche per le situazioni in cui l’abito lungo nero risulta troppo impegnativo. Si aggiudica il primo posto della lista perché con un pantalone nero basta cambiare il capo superiore, e l’outfit cambia completamente.

● Pantalone rosso in jersey. Comodo e pratico, risulta subito elegante se abbinato ad una camicia nera, più rilassato se con maglioncino in fantasia.

● Pantalone in fantasia. In questo caso, la maglieria può essere della stessa fantasia e alternata alla tinta unita per ottenere un risultato diverso.

Gioca coi dettagli

● Bijoux: collane grandi e orecchini pendenti possono cambiare completamente il mood di qualsiasi capo, anche di una semplice camicia bianca. Osa senza paura con colori e dimensioni.

● Borse: le vincitrici di questa stagione sono sicuramente le minibag, da provare anche “brillantinate”.

● Scarpe: oltre alle classiche décolleté, si riconfermano protagonisti della stagione stivali e stivaletti.