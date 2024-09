Tom Ford, Haider Ackermann è il nuovo direttore creativo

Haider Ackermann è il nuovo direttore creativo di Tom Ford. Nel suo nuovo incarico, con effetto immediato, lo stilista franco-colombiano, 53 anni, assumerà la leadership creativa in tutte le categorie della moda di Tom Ford, tra cui abbigliamento maschile, femminile, accessori e occhiali, e guiderà la visione creativa dell'intero marchio.

La prima collezione di Ackermann debutterà alla settimana della moda di Parigi nel marzo 2025. Ackermann avrà sede a Parigi e risponderà a Guillaume Jesel, presidente e ceo, Tom Ford and Luxury Business Development, The Estée Lauder Companies, e a Lelio Gavazza, Ceo, Tom Ford Fashion, Ermenegildo Zegna Group. Il brand fondato dallo stilista Tom Ford è infatti di proprietà di The Estée Lauder Companies, mentre le attività di moda sono concesse in licenza al Gruppo Ermenegildo Zegna e quelle eyewear a Marcolin.

"Sono da tempo un grande fan del lavoro di Haider - afferma il fondatore Tom Ford -. Trovo che sia l'abbigliamento femminile sia quello maschile siano ugualmente affascinanti. È un colorista incredibile, la sua sartoria è tagliente e soprattutto è moderna. Condividiamo molti degli stessi riferimenti storici e non potrei essere più entusiasta di vedere cosa farà con il marchio. Sospetto che sarò il primo ad applaudire in piedi dopo la sua sfilata di marzo”.

Di nazionalità francese e nato a Bogotà, in Colombia, Ackermann è cresciuto tra Etiopia, Ciad, Algeria, Paesi Bassi e Belgio, dove ha studiato moda all'Accademia Reale di Belle Arti di Anversa. Conosciuto per la combinazione di tessuti lussuosi e sartoria impeccabile, Ackermann ha raccolto consensi per i suoi modelli all'avanguardia, ma allo stesso tempo portabili, tra i preferiti delle celebrità. “È con grande orgoglio che cercherò di onorare l'eredità di Tom Ford, un uomo che ammiro da tempo e per il quale nutro il massimo rispetto - commenta Ackermann -. Non vedo l'ora di scoprire cosa mi aspetta”.

Haider, aggiunge Jesel, "è uno dei talenti più visionari e stimolanti del mondo della moda. Attinge alla sua profonda affinità con la cultura globale e le arti per creare una moda accattivante e connessioni emotive memorabili. È l'amministratore ideale per accompagnare Tom Ford nel futuro". Si dice "estremamente lieto" di accogliere Haider come direttore creativo del brand anche Gavazza."La sua impareggiabile creatività - evidenzia - in linea con il Dna del marchio, e la sua rinomata esperienza nel settore del lusso saranno fondamentali per far progredire l'azienda di moda nella sua prossima importante fase di espansione. Lavorando a fianco del talentuoso team di Tom Ford Fashion, la visione moderna di Haider, sia per l'abbigliamento maschile che per quello femminile, sarà essenziale per portare avanti e realizzare i numerosi progetti che abbiamo in fase di sviluppo".