Modifiche al Codice della strada in vigore dal 14 dicembre

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 novembre della Legge 25 novembre 2024, n.177, dal 14 dicembre saranno in vigore le modifiche al Codice della strada. Tra le principali novità, regole più severe per chi guida sotto l’effetto di alcolici e di sostanze stupefacenti, per coloro che utilizzano il telefono mentre sono al volante e per chi abbandona gli animali. Inoltre, nuove norme specifiche intervengono a regolamentare la circolazione con i monopattini con l’introduzione dell’obbligo di targa, assicurazione e di indossare il casco. Nel dettaglio, per coloro che utilizzano lo smartphone mentre guidano le sanzioni vanno da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro e inoltre è stata inserita la possibilità di sospensione automatica della patente per una settimana nel caso si abbiano almeno 10 punti sulla patente, che può essere aumentata a due settimane in caso i punti presenti siano inferiori. In caso di recidiva, la multa può arrivare a 1.400 euro e la sospensione fino a tre mesi, con decurtazione di punti compresa tra 8 e 10. Tempi di sospensione raddoppiati nel caso in cui l’uso del telefono sia causa di un incidente stradale. Per coloro che vengono trovati alla guida sotto l’effetto di alcol o di droghe, la sospensione della patente scatterà automaticamente per la durata di tre anni. Per i soggetti recidivi, viene introdotto il cosiddetto alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento del tasso alcolemico superiore a zero. In fatto di sanzioni, in presenza di tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro la multa è compresa tra 573 e 2.170 euro, se il tasso alcolemico è tra 0,8 a 1,5 grammi per litro la sanzione raddoppia, con tasso superiore si passa all’arresto da 6 mesi a un anno e ammenda tra 1.500 e 6.000 euro, oltre che sospensione della patente da 1 a 6 anni. Regole più severe anche per i neopatentati non solo se trovati alla guida in stato di ebbrezza, ma anche in fatto di limiti di velocità, specie se rilevati all’intero di un centro abitato. Importante novità, infine, per coloro che abbandonano gli animali in strada che rischiano la sospensione della patente fino a 6 mesi e fino a 7 anni di carcere se l’animale abbandonato causa un incidente con morti o feriti.

Link al testo completo della Legge: https://t.ly/Ht94N