Ai World Car Awards la Hyundai Inster eletta miglior auto elettrica 2025

E' appena 'nata' e già raccoglie importanti riconoscimenti la Hyundai Inster che è stata insignita del titolo World Electric Vehicle 2025. Il prestigioso riconoscimento - assegnato da 96 giornalisti internazionali del settore - è stato annunciato durante la cerimonia dei World Car Awards 2025, tenutasi durante il New York International Auto Show (NYIAS). Il premio di miglior auto elettrica dell’anno - segnala la casa coreana - "celebra lo straordinario valore di Inster nel segmento dei veicoli elettrici e sottolinea la leadership di Hyundai nell'innovazione della mobilità". Il City-SUV elettrico infatti offre un design distintivo ed innovativo, dimensioni a misura di città ma spazio a bordo e una qualità di guida da auto di segmento superiore, oltre a dotazioni di tecnologia e sicurezza avanzate.

Il powertrain 100% elettrico garantisce alla Inster un’autonomia di guida ai vertici della categoria. Disponibile con due livelli di potenza (97 CV o 115 CV) e con due relativi tagli di batteria – 42 kWh o 49 kWh – la piccola Hyundai ha un’autonomia che arriva fino a 370 km nell’uso misto e fino a 518 km nella guida urbana (WLTP). La ricarica rapida DC è di serie e permette di caricare dal 10 all’80% in appena 30 minuti. Il risultato segna peraltro il quarto anno consecutivo in cui un modello di Hyundai ha primeggiato in una o più categorie dei World Car Awards: nel 2024, infatti, Hyundai Ioniq 5 N è stata premiata come World Performance Car, mentre Ioniq 6 e Ioniq 5 hanno ottenuto - rispettivamente nel 2023 e nel 2022 - i titoli di World Car of the Year, World Electric Car of the Year e World Car Design of the Year.

"Hyundai Inster ha conquistato i clienti sin da quando l'abbiamo presentata. È molto gratificante che gli esperti della prestigiosa giuria dei World Car Awards la pensino allo stesso modo. Il fatto che i nostri modelli abbiano grande successo sia dal punto di vista commerciale che da quello della critica è merito delle persone che lavorano duramente in tutta la catena del valore Hyundai e che producono alcuni dei migliori veicoli oggi in circolazione", ha dichiarato José Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company.