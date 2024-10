Alfa Romeo torna a esporre al Mondial de l’Auto di Parigi.

Tre le anteprime che il Marchio del Biscione presenta in occasione di una delle fiere più importanti del settore. Riflettori puntati sulla nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale da 136 CV.

Una compatta sportiva dallo stile accattivante che si caratterizza per una tecnologia avanzata. Esteticamente questa configurazione si distingue per la presenza del doppio terminale di scarico, per i cerchi in lega “Fori” da 18 pollici, per il Pack Sport e per i rivestimenti interni in Alcantara.

Al suo fianco nello stand Alfa Romeo al Salone di Parigi, c’è la nuova Junior 280 Veloce.

Un’anteprima assoluta per il pubblico francese. Motorizzazione full electric, Pack Sport e tetto panoramico in vetro, caratterizzano questa versione.

Alfa Romeo 33 Stradale - Tonale MY25 - Giulia Quadrifoglio Super Sport

Prodotta in soli 33 esemplari, la 33 Stradale è il simbolo del Marchio di Arese. A distanza di soli 2 anni dalla sua presentazione sotto forma di concept, oggi questa supercar è realtà. La fuoriserie italiana ha conquistato clienti anche in Francia.

Altra novità esposta al Salone dell’Auto di Parigi 2024 è la nuova Alfa Romeo Tonale 2025.

Pochi e mirati gli interventi rispetto all’edizione precedente. Nuovo tunnel centrale, nuovo comando del cambio, nuova grafica per la strumentazione. L’esemplare esposto è dotato di motore turbo benzina da 1,5 litri e 160 cavalli. Una configurazione che si contraddistingue per la presenza della turbina a geometria variabile, trasmissione automatica a doppia frizione e sette rapporti e motore elettrico da 48V (15 kW, 55 Nm).

Immancabile a Parigi la presenza di una versione vitaminizzata della velocissima Giulia Quadrifoglio. È la Super Sport, berlina da 520 cavalli che rende omaggio alla leggendaria 6C 1500 Super Sport. A contraddistinguerla è il look nero.