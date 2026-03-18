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Alphabet Italia ottiene la Gold Medal EcoVadis

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Alphabet Italia ottiene la Gold Medal EcoVadis
18 marzo 2026 | 08.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alphabet Italia, società di noleggio a lungo termine del BMW Group, conquista la Gold Medal di EcoVadis con un punteggio di 85/100, posizionandosi nel top 5% delle aziende valutate a livello globale negli ultimi dodici mesi.

Secondo quanto comunicato dalla società, Alphabet Italia ha consolidato politiche, procedure e sistemi di controllo in tutte le aree, evidenziando una crescita omogenea sia sul piano organizzativo sia culturale, dalla gestione dell’impatto ambientale alla qualificazione sostenibile dei fornitori.

«Il conseguimento della Gold Medal EcoVadis con un punteggio di 85/100 è per noi motivo di grande orgoglio», ha dichiarato Marco Girelli, Presidente e Amministratore Delegato di Alphabet Italia. «Questo riconoscimento premia un percorso costruito nel tempo e conferma la solidità della nostra strategia ESG. Desidero ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi che, grazie a un eccellente lavoro di squadra, hanno reso possibile questo successo. È la dimostrazione che la sostenibilità non è un obiettivo isolato, ma un impegno condiviso che guida ogni nostra scelta».

Con questo risultato, Alphabet Italia rafforza il proprio posizionamento nel settore della mobilità aziendale sostenibile

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Alphabet Italia BMW Group Gold Medal di EcoVadis
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