Alpine compie 70 anni e celebra la sua eredità con una versione esclusiva della sua sportiva più iconica: l’A110 R 70. Questa edizione limitata, prodotta in soli 770 esemplari, incarna lo spirito delle competizioni e il DNA del marchio, con soluzioni tecniche e aerodinamiche ispirate al motorsport.

Progettata per offrire un’esperienza di guida estrema, la Alpine A110 R 70 anticipa il futuro della gamma, che nei prossimi 12 mesi vedrà importanti evoluzioni, in attesa della futura A110 elettrica.

La nuova A110 R 70 è un concentrato di tecnologia e materiali ultraleggeri. Il carbonio domina la scena, dalla carrozzeria ai cerchi da 18 pollici, contribuendo a una massa ridotta e a una dinamica di guida affinata al millimetro. Il telaio, derivato dalla versione A110 R, è stato ulteriormente perfezionato per offrire massima reattività e precisione su strada e in pista.

Sotto il cofano pulsa il motore 1.8 turbo da 300 CV (215 kW) e 340 Nm di coppia, abbinato a una trasmissione che esalta la spinta in ogni marcia. La dotazione tecnica include pneumatici Michelin PS CUP 2 per una tenuta ottimale, impianto frenante Brembo disponibile in sette varianti cromatiche e un sistema di scarico Akrapovic, capace di amplificare il sound aggressivo della vettura.

Alpine A110 GTS: la nuova sportiva per tutti i giorni

Accanto alla A110 R 70, Alpine rinnova la gamma con l’introduzione della A110 GTS, una versione che coniuga sportività e comfort. Basata sul telaio della A110 S, questa variante mantiene le prestazioni di una vera coupé sportiva, ma con una maggiore attenzione al piacere di guida quotidiano.

Dotata dello stesso motore 1.8 turbo da 300 CV, la GTS può essere equipaggiata con un pacchetto aerodinamico opzionale derivato dalla A110 R, che include minigonne, splitter anteriore e un alettone posteriore in carbonio per un maggiore carico aerodinamico.