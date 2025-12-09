Alpine A390 nasce per esaltare il piacere di guida attraverso una piattaforma elettrica sviluppata con criteri tipicamente sportivi. Il progetto riprende lo spirito della A110 e lo trasferisce in una carrozzeria fastback a cinque porte, capace di coniugare versatilità e reattività.

Il sistema a tre motori (uno anteriore e due posteriori) introduce la trazione integrale AWD e permette di sfruttare l’Alpine Active Torque Vectoring, tecnologia che incrementa agilità della veloce e potente Alpine A390.

L’estetica rispecchia l’approccio tecnico. Le proporzioni slanciate, il lunotto avvolgente e i volumi scolpiti creano una silhouette coerente con il DNA del marchio. La firma luminosa “Cosmic Dust”, formata da micro-triangoli animati, conferisce un’identità visiva immediata, mentre gli elementi aerodinamici ottimizzano efficienza e stabilità.

L’abitacolo segue un’impostazione orientata al conducente, con sedili sportivi riscaldati, volante in Nappa blu e doppio display ad alta definizione. I comandi fisici del climatizzatore favoriscono la concentrazione sulla guida, mentre i pulsanti dedicati alle modalità dinamiche permettono di regolare rigenerazione, potenza extra e launch control.

Il bagagliaio da 532 litri amplia l’uso quotidiano della vettura senza snaturarne lo spirito.

Prestazioni e tecnica: il cuore della Alpine A390 sport fastback

La piattaforma AmpR Medium è stata profondamente riprogettata per ottenere un comportamento autenticamente Alpine. Carreggiate larghe, sospensioni con triangoli in alluminio forgiato e passo contenuto assicurano risposta immediata e precisione.

La versione GTS eroga 470 CV e 824 Nm, con accelerazione 0-100 km/h in 3,9 secondi. L’impianto frenante adotta dischi da 365 mm e pinze a 6 pistoncini, mentre gli ADAS di nuova generazione integrano cruise control adattivo, frenata automatica anche in retromarcia e un sistema di controllo dell’attenzione.

Prodotta a Dieppe, con motori assemblati a Cléon e batterie Verkor, A390 utilizza materiali riciclati che rappresentano un quarto della massa totale. Gli pneumatici Michelin dedicati, sviluppati con mescole marcate A39, garantiscono coerenza dinamica lungo tutto il ciclo di vita del veicolo.