A EICMA 2025, Lambretta torna protagonista nel panorama mondiale delle due ruote e svela due importanti novità che fondono tradizione e modernità: Elettra S, il primo scooter elettrico completamente sviluppato dal marchio, e la nuova Lambretta J, versione di serie ispirata all’amata “Junior” del 1964.

La Elettra S è dotata di un motore sincrono a magneti permanenti da 4 kW continui (6 kW di picco) e 101 Nm di coppia, raggiunge i 40 km/h in soli 10 secondi e una velocità massima di 90 km/h. Con tre modalità di guida (Eco, Normal e Sport) e un’autonomia fino a 120 km.

Elettra S è molto più di uno scooter elettrico

Accanto all’elettrico debutta anche la Lambretta J, interpretazione contemporanea di un classico. Disponibile con motori 125 e 200 cc quattro tempi, unisce affidabilità e spirito giovane in un design che richiama le linee originali degli anni Sessanta. Sarà in vendita dalla primavera 2026, con prezzi a partire da 4.500 euro.