circle x black
Cerca nel sito
 

Anteprima mondiale per Lambretta Elettra S

sponsor

Anteprima mondiale per Lambretta Elettra S
05 novembre 2025 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A EICMA 2025, Lambretta torna protagonista nel panorama mondiale delle due ruote e svela due importanti novità che fondono tradizione e modernità: Elettra S, il primo scooter elettrico completamente sviluppato dal marchio, e la nuova Lambretta J, versione di serie ispirata all’amata “Junior” del 1964.

La Elettra S è dotata di un motore sincrono a magneti permanenti da 4 kW continui (6 kW di picco) e 101 Nm di coppia, raggiunge i 40 km/h in soli 10 secondi e una velocità massima di 90 km/h. Con tre modalità di guida (Eco, Normal e Sport) e un’autonomia fino a 120 km.

Elettra S è molto più di uno scooter elettrico

Accanto all’elettrico debutta anche la Lambretta J, interpretazione contemporanea di un classico. Disponibile con motori 125 e 200 cc quattro tempi, unisce affidabilità e spirito giovane in un design che richiama le linee originali degli anni Sessanta. Sarà in vendita dalla primavera 2026, con prezzi a partire da 4.500 euro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
EICMA Lambretta
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza