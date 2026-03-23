circle x black
Cerca nel sito
 

Sicurezza stradale, Euro Ncap accende i riflettori sul rischio “dooring”

sponsor

Sicurezza stradale, Euro Ncap accende i riflettori sul rischio “dooring”
23 marzo 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’apertura improvvisa delle portiere, nota come “dooring”, entra ufficialmente tra i parametri di valutazione della sicurezza automobilistica. Euro Ncap ha infatti introdotto dei nuovi test dedicati ai sistemi di assistenza quando si esce dal veicolo, spingendo le Case automobilistiche a sviluppare dei sistemi ADAS sempre più evoluti per proteggere soprattutto i ciclisti e i motociclisti che spesso viaggiano vicino alle vetture parcheggiate nel traffico cittadino.

CTA

I protocolli esistono già dal 2023 e prevedono verifiche specifiche per rilevare un ciclista o motociclista in avvicinamento mentre l’auto è ferma. In particolare, il sistema avvisa l’utente che sopraggiunge qualcosa a circa 15 km/h e attiva un avviso tempestivo per evitare l’apertura della portiera in condizioni di pericolo. Questi dispositivi, noti come Safe Exit Assist, si basano su radar e sensori laterali già utilizzati per il monitoraggio dell’angolo cieco della vettura e quando rilevano un potenziale rischio, attivano segnali acustici e visivi all’interno dell’abitacolo.

 

Come aprire lo sportello dell’auto in totale sicurezza

La tecnica più efficace per aprire in sicurezza una portiera dell’auto resta la cosiddetta “apertura alla olandese”. Si tratta di una pratica molto semplice ma estremamente efficace, il conducente e i passeggeri aprono la portiera utilizzando la mano opposta rispetto al lato di uscita, in questo caso la destra per chi è seduto lato guida e la sinistra per il passeggero. Questo movimento obbliga automaticamente a ruotare il busto e lo sguardo verso l’esterno, con questa rotazione si favorisce il controllo visivo della carreggiata e l’individuazione di eventuali ciclisti o veicoli in arrivo.

Dobbiamo affermare pero’ che purtroppo nessuna tecnologia può sostituire completamente l’attenzione umana. In un ecosistema urbano sempre più complesso e trafficato, l’innovazione tecnologica ci aiuta solamente mentre le buone pratiche quotidiane restano la chiave per migliorare concretamente la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sicurezza stradale Euro Ncap Dooring ADAS Safe Exit Assist
Vedi anche
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza