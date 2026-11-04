Aprilia porta la propria superbike a un livello superiore con la RSV4 Obscure Spe.Ed., versione speciale prodotta in appena 500 esemplari numerati. Sviluppata con il contributo di Aprilia Racing, nasce per offrire prestazioni elevate in circuito attraverso una combinazione di leggerezza, aerodinamica evoluta e componentistica specialistica.

Il motore della nuova Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed. rimane il quattro cilindri a V di 65° da 1.099 cc, capace di sviluppare 220 CV a 13.000 giri/min e 127 Nm a 10.800 giri/min. Installando lo scarico completo ART con terminale SC Project, disponibile come accessorio, la potenza sale a 223,1 CV e la coppia raggiunge 131,8 Nm.

La ricerca della leggerezza coinvolge numerosi componenti in fibra di carbonio, dai parafanghi alle prese d'aria dei freni anteriori. Particolarmente importanti i cerchi BST, che consentono di risparmiare oltre due chilogrammi rispetto alle unità forgiate della RSV4 Factory.

Il peso in ordine di marcia scende così a 201 kg, ulteriormente riducibili a 196 kg adottando lo scarico completo.

Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed.: aerodinamica MotoGP ed elettronica racing

La principale innovazione aerodinamica riguarda le Leg Wings derivate dalla Aprilia RS-GP, appendici in carbonio progettate per incrementare il carico aerodinamico posteriore del 20%, migliorando la trazione senza compromettere la maneggevolezza.

La ciclistica adotta sospensioni Ohlins completamente regolabili meccanicamente, con forcella NIX e monoammortizzatore TTX. L'impianto frenante comprende dischi anteriori da 330 mm e pinze Brembo Hypure.

L'elettronica sfrutta una piattaforma inerziale a sei assi, sei Riding Mode e il pacchetto APRC, con controllo di trazione, antiimpennata, gestione del freno motore e cambio elettronico.

Di serie anche Track Pack, Race Pack e modulo GPS per il rilevamento dei tempi sul giro, con regolazioni elettroniche personalizzabili curva per curva.

La livrea total black alterna superfici lucide, opache e carbonio a vista. Ogni esemplare presenta sulla piastra di sterzo il numero identificativo inciso al laser.