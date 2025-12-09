circle x black
Cerca nel sito
 

Audi e il fascino intramontabile del cinque cilindri

sponsor

Audi e il fascino intramontabile del cinque cilindri
09 dicembre 2025 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel panorama tecnico europeo pochi motori hanno saputo creare una connessione così forte tra ingegneria, carattere e identità di marca come il cinque cilindri Audi. Un’architettura che nel 2026 festeggerà mezzo secolo di storia e che continua a distinguersi per compattezza, fluidità di erogazione e un timbro sonoro che è diventato parte del patrimonio tecnico dei quattro anelli.

Dalla sua comparsa sulla seconda generazione di Audi 100 nel 1976 fino alla più recente evoluzione del 2.5 TFSI, la filosofia non è mai cambiata: ottenere elevate prestazioni partendo da soluzioni intelligenti, concrete, prive di eccessi formali.

Audi cinque cilindri: identità tecnica e continua evoluzione

L’introduzione del primo cinque cilindri segnò per Audi un salto di qualità: maggiore coppia, frazionamento equilibrato e ingombri ridotti rispetto ai sei cilindri dell’epoca. Una soluzione che aprì la strada alle successive applicazioni sportive.

Con l’avanzare degli anni il cinque cilindri ha mantenuto un ruolo chiave nella crescita tecnologica del marchio. Dal ritorno in grande stile con Audi TT RS nel 2009 fino al progetto introdotto nel 2016, Audi ha ridotto i pesi adottando un basamento in lega leggera, ottimizzato la lubrificazione e introdotto rivestimenti al plasma per diminuire gli attriti.

Un lavoro di fino che ha portato l’unità a raggiungere 400 CV e 500 Nm, numeri oggi appannaggio della Audi RS 3, capace di esprimere un comportamento brillante, immediato e sorprendentemente efficiente. Il sound rimane un tratto distintivo, esaltato dalla gestione variabile delle valvole di scarico.

La produzione conserva un approccio artigianale: ogni cinque cilindri viene assemblato a mano nello stabilimento ungherese di Gyor da tecnici specializzati che seguono l’intero processo, dalla costruzione ai test finali a caldo, prima della spedizione a Ingolstadt.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cinque cilindri Audi. audi
Vedi anche
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Ponte dell'Immacolata, boom per la Campania
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza