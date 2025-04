Audi introduce nella produzione un sistema innovativo di ciclo chiuso per l’acciaio, segnando un’evoluzione concreta verso la sostenibilità industriale. In collaborazione con TSR Recycling, nell’ambito del progetto MaterialLoop, la Casa dei quattro anelli diventa il primo costruttore al mondo ad applicare un processo di riciclo dell’acciaio proveniente da veicoli a fine vita all’interno della produzione di serie.

La fase iniziale prevede il trattamento di veicoli di pre-produzione, destinati al recupero dei materiali. L’acciaio ottenuto viene tracciato digitalmente e immagazzinato in un “conto virtuale” a cui possono accedere i fornitori selezionati tramite gara.

Audi, acciaio riciclato di alta qualità

Una soluzione che riduce l’impatto delle fluttuazioni di mercato e rende l’approvvigionamento più stabile.

Audi punta ad ampliare questo modello ad altri materiali, rafforzando la resilienza della catena di fornitura.

Come dichiarato da Renate Vachenauer, membro del board Audi per gli acquisti, la strategia consente di coniugare efficienza, standard qualitativi e vantaggi economici: una nuova visione produttiva in cui il riciclo è protagonista.

Questo approccio si affianca a iniziative già avviate come GlassLoop, il sistema di recupero dei vetri danneggiati trasformati in nuovi parabrezza per la gamma Q4 e-tron, e SteelLoop, per l’acciaio destinato ai tetti della Q6 e-tron.

Il ciclo chiuso offre benefici condivisi: TSR riceve flussi continui di materiali da trattare, i fornitori accedono a risorse sostenibili a costi contenuti, mentre Audi ottimizza i processi, riducendo la dipendenza da mercati esterni.