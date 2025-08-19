circle x black
Cerca nel sito
 

Auto: come la scelgono gli italiani

sponsor

Auto: come la scelgono gli italiani
19 agosto 2025 | 08.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Estetica? Prestazioni? Dimensioni? Autorevolezza del marchio? Quali sono i criteri che spingono gli automobilisti italiani a comprare una macchina rispetto ad un’altra?

Per rispondere a questo dubbio Facile.it ha incaricato l’istituto di ricerca mUp Research di intervistare un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta.

I risultati hanno decretato al primo posto, nei criteri di scelta degli italiani alle prese con l’acquisto di un’auto nuova, c’è il prezzo (65,5%) seguito dal tipo di alimentazione (benzina, diesel, ibrida o elettrica). Come terza scelta troviamo un altro elemento economico, i costi di gestione (manutenzione, prezzo RC auto, consumi per chilometro).

Prezzo e tipo di alimentazione i primi criteri di scelta di un'auto in Italia

Continuando a scorrere i risultati dell’indagine si evidenziano differenze interessanti suddividendo il campione, questa volta, fra uomini e donne.

Sono praticamente pari nella scelta di un'auto se si parla di notorietà di brand ma se si sceglie per l'estetica della vettura le donne sono molto più sensibili su questo genere di fattore. Facilità di guida e maneggevolezza sono anch'essi fondamentali nella scelta per più di una automobilista su cinque.

Ultimo ma non ultimo dai dati emerge chiaramente come, per avere l’automobile che ci piace, le persone sono disposte ad aspettare? Solo il 3,1% dei rispondenti indica fra le ragioni di scelta i tempi brevi della consegna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Facile.it auto nuova scelta auto
Vedi anche
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video
Baudo, Andrea Roncato: "E' stato colonna sonora della mia carriera" - Video
News to go
Traffico da rientro, scatta il controesodo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza