Nella storica sede di BMW Italia a San Donato Milanese è stata inaugurata la nuova House of BMW Italia, un ambiente completamente rinnovato e dedicato ai brand BMW, MINI e Motorrad, pensato per collaboratori, visitatori e stakeholder dell’azienda.
Il progetto nasce dal desiderio di restituire all’edificio, progettato tra il 1996 e il 1998 dall’architetto Kenzo Tange, il suo impianto originario, con una reinterpretazione contemporanea ispirata alla filosofia “human centric” che guida la Casa di Monaco.
Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia S.p.A., ha dichiarato: “La nostra sede non è solo un quartier generale, ma un ambiente dove collaborare, ispirarsi e condividere valori. Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri visitatori e al nostro team un luogo che rappresenta la nostra storia, la nostra cultura e il nostro futuro”.
Durante la serata inaugurale, la House of BMW Italia ha ospitato un percorso espositivo che racconta l’evoluzione del brand attraverso cinque vetture iconiche: la BMW 1500 di Giovanni Michelotti, la BMW M1 di Giorgetto Giugiaro, la BMW X5 del 1999, la BMW i8 Roadster e la nuova BMW iX3, simbolo della mobilità sostenibile e digitale.