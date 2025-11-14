circle x black
BMW Italia inaugura la nuova House of BMW Italia a San Donato Milanese

14 novembre 2025 | 16.39
Redazione Adnkronos
Nella storica sede di BMW Italia a San Donato Milanese è stata inaugurata la nuova House of BMW Italia, un ambiente completamente rinnovato e dedicato ai brand BMW, MINI e Motorrad, pensato per collaboratori, visitatori e stakeholder dell’azienda.

Il progetto nasce dal desiderio di restituire all’edificio, progettato tra il 1996 e il 1998 dall’architetto Kenzo Tange, il suo impianto originario, con una reinterpretazione contemporanea ispirata alla filosofia “human centric” che guida la Casa di Monaco.

Aperta la nuova House of BMW Italia

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia S.p.A., ha dichiarato: “La nostra sede non è solo un quartier generale, ma un ambiente dove collaborare, ispirarsi e condividere valori. Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri visitatori e al nostro team un luogo che rappresenta la nostra storia, la nostra cultura e il nostro futuro”.

Durante la serata inaugurale, la House of BMW Italia ha ospitato un percorso espositivo che racconta l’evoluzione del brand attraverso cinque vetture iconiche: la BMW 1500 di Giovanni Michelotti, la BMW M1 di Giorgetto Giugiaro, la BMW X5 del 1999, la BMW i8 Roadster e la nuova BMW iX3, simbolo della mobilità sostenibile e digitale.

