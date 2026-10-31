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BMW M350 xDrive 2027: il sei cilindri da 443 CV sfida l'elettrificazione

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BMW M350 xDrive 2027: il sei cilindri da 443 CV sfida l'elettrificazione
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31 ottobre 2026 | 10.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La nuova generazione della BMW Serie 3 conserva un riferimento preciso alla tradizione sportiva del marchio bavarese. Si chiama BMW M350 xDrive ed è la versione più prestazionale della gamma con motore a combustione, sviluppata per combinare la risposta di un sei cilindri in linea con le più recenti tecnologie di elettrificazione.

Sotto il cofano della BMW M350 xDrive trova posto un 3.0 litri benzina sovralimentato, appartenente alla famiglia BMW TwinPower Turbo, abbinato a un sistema mild hybrid a 48 volt. L'architettura comprende uno starter-generatore azionato dall'albero motore e sviluppa una potenza massima complessiva di 326 kW, equivalenti a 443 CV.

Le prestazioni dichiarate collocano la berlina nel territorio delle sportive ad alte prestazioni: l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 4,1 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

BMW M350 xDrive: Drift Moment e assetto adattivo M

La novità più interessante riguarda il comportamento dinamico. La BMW M350 xDrive introduce infatti Drift Moment, una funzione progettata per modificare radicalmente la distribuzione della coppia motrice.

Attivabile attraverso il display centrale, permette di trasferire la potenza esclusivamente alle ruote posteriori, trasformando temporaneamente il comportamento della vettura e privilegiando una guida più coinvolgente.

È una soluzione che avvicina questa versione M Performance alle caratteristiche dinamiche tradizionalmente riservate ai modelli sviluppati direttamente da BMW M.

La dotazione tecnica comprende inoltre le sospensioni adattive M di serie, pensate per conciliare precisione di guida, controllo dei movimenti della carrozzeria e comfort nei trasferimenti quotidiani.

Anche l'estetica sottolinea il posizionamento sportivo. Il nuovo linguaggio stilistico Neue Klasse mantiene proporzioni da berlina dinamica, con passo allungato, sbalzi contenuti e passaruota pronunciati.

A distinguere ulteriormente la M350 xDrive intervengono i gruppi ottici anteriori con M Yellow Lights, una firma luminosa ispirata alle competizioni.

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