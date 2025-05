Nel raffinato scenario del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, BMW Motorrad ha svelato una visione del futuro delle due ruote ad alte prestazioni: la BMW Motorrad Concept RR. Si tratta di un prototipo che anticipa la prossima generazione delle RR, con un chiaro riferimento alla M 1000 RR protagonista del mondiale Superbike con Toprak Razgatlioglu. Il modello esibito incarna la sintesi tra ingegneria estrema, linguaggio formale deciso e l’esperienza maturata sui circuiti più competitivi al mondo.

La Concept RR mette al centro il legame diretto tra pista e strada. Il motore quattro cilindri in linea, derivato dalla campionessa del WorldSBK, supera i 230 cavalli e si accompagna a una gestione elettronica di livello racing: traction control, freno motore e controllo motore sono sviluppati per fornire prestazioni ottimali anche in condizioni estreme.

BMW Motorrad Concept RR: tecnologia, leggerezza e aerodinamica

Il telaio, realizzato con una combinazione di alluminio e carbonio, segna un nuovo riferimento per peso contenuto e rigidità strutturale. Ogni componente è stato progettato per ridurre masse superflue, migliorando l’agilità e la precisione dinamica. Il design segue lo stesso principio: linee scolpite, funzionali, con soluzioni aerodinamiche raffinate come i winglet integrati e una carenatura sviluppata per offrire stabilità anche alle velocità più elevate.

La ricerca aerodinamica si manifesta nella gestione dei flussi d’aria, che attraversano il corpo moto in modo studiato, dal frontale ventilato alla coda snella e funzionale. La Concept RR, grazie alla sua configurazione compatta, si presenta pronta a dominare sia in pista sia su strada.