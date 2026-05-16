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BMW X1, best seller sul mercato italiano

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BMW X1, best seller sul mercato italiano
16 maggio 2026 | 11.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La terza generazione del SUV compatto bavarese non vuole più essere soltanto il modello d’ingresso al mondo BMW X, ma un prodotto capace di sintetizzare tecnologia, elettrificazione, praticità quotidiana e piacere di guida in un unico progetto.

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La BMW X1 nasce, grazie alla piattaforma multi-powertrain, per ospitare motori benzina, diesel, plug-in hybrid e due varianti completamente elettriche.

La gamma motori Efficient Dynamics comprende infatti unità benzina e diesel mild hybrid a 48 Volt, varianti plug-in hybrid e le nuove versioni full electric, tutte sviluppate per mantenere una risposta di guida coerente con il DNA BMW.

Ma nel pieno della corsa all’elettrificazione, la nuova BMW X1 xDrive23d dimostra che il diesel, soprattutto nel segmento premium, può ancora avere molto senso.

Sotto il cofano troviamo il quattro cilindri 2.0 diesel mild hybrid da 211 CV complessivi, supportato da un piccolo motore elettrico integrato nel cambio Steptronic doppia frizione a sette rapporti. La coppia è abbondante, 400 Nm dal motore termico, e si percepisce immediatamente appena si lascia il traffico urbano.

Su strada la xDrive23d convince per fluidità e capacità di ripresa

La sensazione generale è quella di un SUV pensato per chi macina tanti chilometri. In autostrada emerge il lato migliore della X1 diesel come l'insonorizzazione curata, l'assetto stabile e i consumi veramente contenuti, dalle medie si evidenziano infatti percorrenze superiori ai 20 km/l fuori città, confermando la massima efficienza del mild hybrid a 48 Volt.

Uno degli aspetti più convincenti della BMW X1 resta la capacità di combinare praticità quotidiana e impostazione premium senza sacrificare il piacere di guida. La posizione di guida rialzata garantisce ottima visibilità e una sensazione di controllo immediata, mentre l’abitacolo è stato progettato con una forte attenzione alla modularità e alla vita di bordo du tutti i passeggeri.

Il divano posteriore con schema 40:20:40 permette infatti di configurare facilmente lo spazio in base alle esigenze di carico, trasformando la X1 in un SUV estremamente versatile sia per l’utilizzo familiare sia per i lunghi viaggi. Il bagagliaio parte da 540 litri e può arrivare fino a 1.600 litri abbattendo gli schienali posteriori

La produzione delle vetture avviene nello stabilimento di Regensburg in un’unica linea di montaggio capace di gestire modelli a combustione, ibridi plug-in e elettrici.

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BMW X1 diesel
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