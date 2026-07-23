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Boom del noleggio estivo auto per quasi 2 milioni di turisti in Italia

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Boom del noleggio estivo auto per quasi 2 milioni di turisti in Italia
23 luglio 2026 | 11.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quasi 2 milioni di turisti sceglieranno un’auto a noleggio per spostarsi in Italia durante le vacanze estive. Questa é la stima di ANIASA, l’Associazione di Confindustria, secondo cui tra luglio e settembre il noleggio a breve termine raggiungerà il consueto picco annuale di utilizzo.

Ogni giorno saranno oltre 22mila i clienti, italiani e stranieri, che ritireranno un veicolo presso aeroporti, stazioni ferroviarie, città d’arte e principali località turistiche del Paese.

In vista dell’esodo estivo ANIASA ha quindi elaborato un decalogo

Il primo consiglio è quello di prenotare attraverso canali affidabili, verificando se ci si sta rivolgendo direttamente a una società di noleggio oppure a un broker o intermediario.

Prima di confermare la prenotazione è inoltre importante controllare quali servizi siano compresi nel prezzo e quali, invece, comportino costi aggiuntivi.

Particolare attenzione poi deve essere riservata alle coperture assicurative, alle franchigie previste e alle modalità di pagamento, compresi gli eventuali depositi cauzionali.

Infine é consigliabile conservare la conferma della prenotazione, se possibile preferibilmente con una ricevuta via e-mail.

Al momento del ritiro ricordiamo che chi noleggia la vettura deve presentarsi con una patente valida e una carta di credito e fare semore prima di partire un controllo accurato del veicolo, segnalando e facendo annotare sul contratto qualsiasi danno già presente.

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ANIASA noleggo auto estivo
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