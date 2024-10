BYD nomina Alessandro Grosso come Country Manager Italia

BYD ha nomina Alessandro Grosso nuovo Country Manager per le autovetture in Italia. Questa decisione strategica sottolinea l'impegno di BYD nel rafforzare la sua presenza in Italia ed espandersi ulteriormente nel mercato nazionale.

Alessandro Grosso è un dirigente di grande esperienza che vanta un solido background nell'industria automobilistica, ha trascorso oltre 10 anni in Fiat Chrysler, ricoprendo vari ruoli da aprile 2011 a dicembre 2020. Nel gennaio 2021 è entrato a far parte di Stellantis, dove ha ricoperto recentemente il ruolo di Jeep Managing Director per l’Italia e Vice President of Sales Mainstream.

Stella Li, Executive Vice President di BYD: “La nomina di Alessandro Grosso a Country Manager di BYD Italia segna un passo importante nella nostra strategia di crescita in questo mercato chiave. Il suo ampio background nell'industria automobilistica, insieme alla sua visione innovativa, sarà essenziale per rafforzare il ruolo di BYD come leader della mobilità sostenibile in Italia.”

Alessandro Grosso, Country Manager di BYD Italia, ha dichiarato: “Sono onorato di guidare BYD nel mercato italiano. Si tratta di un marchio ricco di potenzialità per l'intero continente europeo. Porterò la mia esperienza e il mio entusiasmo in tutte le aree di attività dell'azienda, supportato da un team eccezionale di professionisti altamente qualificati. Le auto BYD sono all'avanguardia per tecnologia, design e piacere di guida. Inoltre, in quest'epoca di transizione ecologica, BYD è all'avanguardia con la sua tecnologia ibrida ed elettrica, che funge da punto di riferimento per l'intero settore automobilistico. Ciò evidenzia il forte impegno dell'azienda nei confronti della sostenibilità, del benessere del nostro pianeta e della sua capacità di anticipare le tendenze del mercato che i clienti plasmano ogni giorno.”