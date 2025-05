La gamma di camion a gas firmata Volvo Trucks ha registrato nel 2024 una crescita significativa: +25% nelle vendite a livello globale. Un risultato che testimonia l’interesse crescente verso soluzioni di trasporto sostenibili, capaci di ridurre in modo concreto l’impatto ambientale. I mercati più ricettivi sono Svezia, Norvegia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito.

I Volvo Trucks a gas utilizzano LNG (gas naturale liquefatto) o Bio-LNG (biogas da rifiuti organici)

Con quest’ultimo si può ottenere una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 100% nel ciclo “dal pozzo alla ruota”. Anche il solo LNG consente un taglio fino al 20% rispetto al diesel tradizionale.

I modelli FM, FH e FH Aero offrono autonomie fino a 1.000 km e sono ideali per trasporti regionali, distribuzione a lungo raggio e applicazioni nel settore edilizio. Possono essere configurati in versioni 4x2, 6x2 o 6x4, sia trattore che rigido, e sono omologati per carichi fino a 60 tonnellate.

Il cuore tecnico è il motore G13 LNG, derivato dal collaudato diesel D13, disponibile con potenze da 420 a 500 CV.

La tecnologia HPDI (High Pressure Direct Injection), sviluppata con Cespira, garantisce prestazioni elevate e consumi contenuti. Per l’accensione si utilizza una piccola quantità di gasolio, che può essere sostituita da HVO, rendendo il sistema completamente neutrale in termini di CO2.

Il motore a combustione alimentato da carburanti rinnovabili è uno dei tre pilastri della strategia Volvo per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2040, insieme alle soluzioni elettriche a batteria e a celle a combustibile.