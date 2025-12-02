circle x black
Citroen C3 Aircross N1: il nuovo B-SUV per i professionisti

02 dicembre 2025 | 07.50
Redazione Adnkronos
Il nuovo Citroen C3 Aircross N1 amplia l’offerta della Casa francese dedicata a professionisti, artigiani e Partite IVA, introducendo una variante omologata come autocarro a quattro posti. Una proposta che punta a soddisfare chi cerca un mezzo compatto, capiente e adatto all’uso quotidiano, mantenendo la versatilità tipica del segmento B-SUV ma con caratteristiche pensate per chi lavora ogni giorno su strada.

Con i suoi 4,39 metri di lunghezza, la Citroen C1 Aircross N1 rimane agile negli spazi ridotti e semplice da manovrare anche nei contesti urbani più congestionati.

La base tecnica è quella della versione a cinque posti, che si distingue per l’abitabilità superiore alla media del segmento: il passo da 2,67 metri permette di ottenere un abitacolo arioso, mentre la fila posteriore offre uno dei migliori valori della categoria in termini di spazio per ginocchia e gomiti. Il bagagliaio da 460 litri è tra i più generosi del segmento e non viene penalizzato dall’inclinazione del divano posteriore, progettato per favorire la comodità degli occupanti.

L’accesso al vano di carico è agevolato dalla soglia bassa e dalla forma regolare dell’apertura, mentre il piano a due livelli consente di ottenere una superficie piatta quando si reclinano gli schienali frazionati 40/60. In questa configurazione lo spazio disponibile raggiunge i 1.600 litri.

Citroen C1 Aircross N1: motorizzazione turbo e cambio manuale

Dal punto di vista tecnico, la gamma propone motorizzazioni multienergia in grado di rispondere a esigenze diverse: un’unità benzina turbo da 100 CV con cambio manuale e una variante 100% elettrica equipaggiata con trasmissione automatica.

Grazie alla combinazione tra abitabilità, soluzioni modulari e dotazioni complete, il nuovo Citroen C3 Aircross N1 si propone come un alleato prezioso per attività professionali di ogni tipo. Un modello pensato per supportare il lavoro quotidiano con efficienza, flessibilità e un livello di comfort che rimane raro nel panorama degli autocarri compatti.

