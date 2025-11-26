circle x black
Defender Dakar D7X-R: il nuovo simbolo di resistenza pronto per la Dakar 2026

Defender Dakar D7X-R: il nuovo simbolo di resistenza pronto per la Dakar 2026
26 novembre 2025 | 13.01
Redazione Adnkronos
La famiglia Defender si prepara a vivere una nuova pagina sportiva con il debutto della Defender Dakar D7X-R, il modello sviluppato per affrontare il Rally Dakar 2026 e l’intero calendario del Campionato del Mondo Rally-Raid W2RC. Una sfida estremizzata che accompagnerà piloti e navigatori lungo oltre 5.000 km di tappe cronometrate, trasformando la filosofia del marchio in una prova concreta di resistenza meccanica e umana.

La vettura nasce partendo da una Defender OCTA di serie, mantenendo l’architettura D7x, il layout della trasmissione e il potente V8 biturbo da 4,4 litri, alimentato con carburante sostenibile conforme alle norme FIA.

Dalla catena di montaggio di Nitra, in Slovacchia, la Defender Dakar D7X-R conserva la scocca originale, come richiesto dalla categoria “Stock”, ma viene ottimizzata per gli scenari sabbiosi e pietrosi della competizione. Il serbatoio da 550 litri, la roll-cage integrata e l’equipaggiamento tecnico dedicato trasformano il modello in un laboratorio da gara, pronto a misurarsi con dune, alte temperature e continui cambi di ritmo.

Defender Dakar D7X-R nel Rally Dakar 2026

Gli interventi più evidenti riguardano assetto e protezioni. I passaruota maggiorati, la carreggiata più ampia, la distanza da terra incrementata e i nuovi angoli caratteristici aumentano la capacità di superare ostacoli, mentre le soglie sollevate e le protezioni sottoscocca salvaguardano la struttura nei tratti più duri.

Il pacchetto sospensivo, sviluppato in collaborazione con BILSTEIN, introduce ammortizzatori specifici ad alte prestazioni, ripensati per supportare il peso del serbatoio e garantire stabilità anche nei terreni più imprevedibili.

Il raffreddamento è stato riprogettato con un radiatore di dimensioni maggiorate, quattro ventole supplementari e prese d’aria ottimizzate, fondamentali per affrontare le lunghissime sezioni della Dakar.

