Dimsport a EICMA 2025: debutta la nuova era di Memobike e la partnership con SWM
05 novembre 2025 | 12.59
Redazione Adnkronos
Dimsport è protagonista a EICMA 2025, l’appuntamento mondiale dedicato alle due ruote in programma a Milano Rho Fiera dal 4 al 9 novembre. L’azienda piemontese, parte del Gruppo Holdim, annuncia l’ingresso ufficiale di Memobike nella propria gamma e una nuova collaborazione con SWM Motorcycles, che da quest’anno adotterà Memobike come diagnosi ufficiale per la rete di officine e concessionari.

DimSport Memobike, la nuova frontiera della diagnosi moto

Il nuovo Memobike segna un’evoluzione radicale: completamente rinnovato nel design e potenziato nella tecnologia, è uno strumento stand alone, capace di effettuare diagnosi avanzate su motoveicoli di ultima generazione in appena otto secondi, senza l’ausilio di un computer. Permette di testare, modificare e gestire parametri chiave come ABS, immobilizzatore, iniezione e accensione.

Le officine possono inoltre collegarlo al banco prova Dyno Bike per monitorare fino a cinque parametri in tempo reale, migliorando precisione e produttività.

Allo stand Dimsport saranno esposte anche la nuova SWM Hoku 400cc, la BMW S 1000 RR del pilota Gianluca Sconza del team Pistard Racing e la Yamaha Ténéré 700 dell’influencer Cristian Sola, equipaggiate con la tecnologia Rapid Bike.

Quest’ultima, sviluppata per ottimizzare la gestione elettronica del motore, garantisce un’erogazione più fluida e prestazioni costanti, adattandosi allo stile di guida.

Oltre a Rapid Bike, i visitatori potranno scoprire Dyno Bike e The Genius, evoluzioni dei sistemi professionali di calibrazione del motore firmati Dimsport, che confermano la leadership del marchio nel campo della ricalibrazione elettronica e della ricerca di performance sempre più integrate e sostenibili.

