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Ducati Monster Dark: look total black per la naked di Borgo Panigale

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Ducati Monster Dark: look total black per la naked di Borgo Panigale
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03 novembre 2026 | 06.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ducati riporta al centro della gamma Monster una delle interpretazioni più riconoscibili della propria naked: la versione Dark. Un allestimento che recupera la filosofia originale del modello, privilegiando essenzialità, leggerezza e piacere di guida, senza rinunciare alle prestazioni del nuovo bicilindrico.

La Ducati Monster Dark si distingue per la livrea completamente nera, abbinata ai cerchi total black e a una sella con rivestimento uniforme. Il trattamento estetico valorizza componenti lasciati a vista, tra cui Front Frame, fondelli dello scarico e condotto di aspirazione.

Rimangono gli elementi caratteristici della famiglia: serbatoio a dorso di bisonte, faro incorniciato dalle spalle laterali e codino compatto.

Il cuore tecnico è il motore Ducati V2, capace di sviluppare 111 CV a 9.000 giri/min e 91,1 Nm a 7.250 giri/min. Oltre l'80% della coppia massima è disponibile tra 4.000 e 10.000 giri, favorendo una risposta corposa nell'utilizzo stradale.

Ducati Monster Dark: telaio leggero ed elettronica evoluta

La struttura impiega un telaio monoscocca in alluminio di derivazione Superbike, affiancato da un telaietto posteriore misto in tecnopolimero e traliccio.

Il lavoro di alleggerimento permette di risparmiare quattro chilogrammi rispetto alla generazione precedente, portando il peso dichiarato a 175 kg.

La sella è posizionata a 815 mm da terra, mentre la conformazione stretta della zona centrale facilita l'appoggio dei piedi.

L'elettronica comprende ABS Cornering, Ducati Traction Control, Wheelie Control ed Engine Brake Control, con livelli di intervento regolabili. Sono disponibili quattro Riding Mode, tra cui Urban e Sport.

La strumentazione utilizza un display TFT a colori da cinque pollici, predisposto per connettività e navigazione Turn-by-turn.

Tra gli accessori figurano Ducati Quick Shift, Cruise Control e Ducati Power Launch, oltre a cupolino e coprisella passeggero.

Riproduzione riservata
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