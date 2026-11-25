EasyPark compie 25 anni. Nato nel 2001 nei Paesi nordici per consentire agli automobilisti di pagare la sosta con il cellulare, il servizio è oggi un marchio di Arrive, piattaforma di mobilità con oltre 150 milioni di utenti registrati nel mondo. In Italia, dove è presente dal 2013, EasyPark conta oggi 12 milioni di utenti registrati e, secondo i dati diffusi dall’azienda, copre il 92% delle strisce blu in moltissimi Comuni con sosta a pagamento.

Il servizio nasce da una collaborazione tra Danimarca, Svezia e Norvegia. Inizialmente rivolto ai pendolari che si spostavano per lavoro nelle principali città, il sistema permetteva di pagare il parcheggio tramite telefono. Seguono i pagamenti via Sms e, nel 2011, il lancio della prima app per smartphone. «Nel 2001 abbiamo introdotto un’idea semplice ma rivoluzionaria: pagare la sosta tramite telefono cellulare», afferma Cameron Clayton, amministratore delegato di Arrive. All’epoca, ricorda Clayton, il servizio contava solo di un team di 20 persone e si rivolgeva a poche centinaia di aziende e consumatori.

In Italia invece il debutto risale all’aprile 2013, con l’acquisizione di Telepark. Oggi EasyPark è disponibile in oltre 1.000 Comuni, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Genova, Palermo e Catania, oltre che in più di 100 parcheggi in struttura. Dall’app ricordiamo che è possibile avviare la sosta, prolungarla a distanza o interromperla al rientro in auto.

Servizio di grande utilità, la stessa app può essere utilizzata anche nelle città europee in cui il servizio è attivo.