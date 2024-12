Da oggi fino al 19 gennaio, in tutte le Aree di Servizio della rete di Autostrade per l’Italia, tutti i giorni dalle ore 23 alle ore 5, sarà offerto gratuitamente un caffè per ciascun cliente che ne facesse richiesta. Contestualmente tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 22 sarà possibile richiedere una verifica gratuita delle gomme e dei livelli dei liquidi del motore.

“Offrendo un caffè e incentivando la sosta - afferma Massimo Iossa Direttore Aree di Servizio - aiuteremo i conducenti a rimanere vigili, contrastando i colpi di sonno che sono una importante causa di incidentalità durante i viaggi notturni. I controlli sullo stato di pressione delle gomme e sui livelli dei liquidi del motore, invece, garantiranno che i veicoli siano in condizioni ottimali per affrontare la strada”.

Per Autostrade per l'Italia fare una sosta è sempre una buona idea, come recita il claim dell’iniziativa