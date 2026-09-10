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FAWCAR debutta al Salone Auto Torino 2026

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FAWCAR debutta al Salone Auto Torino 2026
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10 settembre 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

FAWCAR sceglie il Salone Auto Torino 2026 per una delle prime tappe della propria espansione sul mercato italiano. Il marchio importato e distribuito da China Car Company parteciperà per la prima volta alla manifestazione, in programma dall’11 al 13 settembre, con uno spazio espositivo in Piazza Castello.

Dietro FAWCAR c'è FAW, First Automotive Works, gruppo fondato nel 1953 e indicato come il primo costruttore automobilistico nato nella Repubblica Popolare Cinese. Dopo oltre settant'anni di attività, il gruppo guarda ora con maggiore attenzione all'Europa e in Italia prepara una gamma articolata tra SUV a benzina ed elettrificati.

FAWCAR prepara l’espansione in Italia

La presenza al Salone di Torino rappresenta soprattutto una vetrina per un progetto commerciale destinato a svilupparsi nei prossimi mesi.

China Car Company sta lavorando all'espansione della rete distributiva nazionale e al potenziamento dei servizi dedicati ad assistenza, ricambi e post-vendita. I nuovi modelli FAWCAR saranno disponibili nel corso dell'ultimo trimestre del 2026.

La gamma iniziale comprenderà BESTUNE T77, T90 e B70S, tutti con motorizzazioni termiche, ai quali si aggiungerà il JOYEE S08 PHEV Super Hybrid. Nel 2027 è invece previsto l'arrivo della JOYEE S04 completamente elettrica, destinata prevalentemente all'utilizzo urbano.

Uno dei modelli presenti a Torino sarà il FAWCAR-BESTUNE T77 1.5T DCT Premium, SUV lungo 4.505 mm, largo 1.840 mm e alto 1.615 mm, con un passo di 2.680 mm.

Sotto il cofano trova posto un quattro cilindri 1.5 turbo benzina a iniezione diretta capace di sviluppare 160 CV e 258 Nm di coppia.

La trasmissione è affidata a un cambio automatico doppia frizione a sette rapporti, abbinato alla trazione anteriore. La velocità massima dichiarata raggiunge 181 km/h, mentre il consumo nel ciclo WLTC è indicato in 7,1 l/100 km.

L'altra importante protagonista dell'esposizione torinese sarà la JOYEE S08 PHEV, che introduce l'elettrificazione nella gamma italiana.

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