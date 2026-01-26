La Galleria di Base del Brennero collegherà Fortezza (Bolzano) ad Innsbruck (Austria) passando sotto il passo del Brennero e, con i suoi 64 chilometri complessivi, diventerà la galleria ferroviaria sotterranea più lunga al mondo.

La nuova infrastruttura denominata BBT ( Brenner Base Tunnel) sarà destinata a cambiare in profondità i flussi di mobilità tra Nord e Sud del vecchio continente. Attualmente l’autostrada del Brennero è una delle più congestionate d’Europa: ogni anno la attraversano oltre 2,5 milioni di camion, che trasportano più di 50 milioni di tonnellate di merci.

Tramite il corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo (SCAN-MED), che rappresenta l’asse ferroviario che collega Helsinki a Palermo, quest’opera rappresenterà un tassello strategico dell’asse ferroviario Monaco–Verona, con l’obiettivo di trasferire una quota crescente di traffico merci e passeggeri dalla strada alla ferrovia, riducendo congestione, emissioni e impatto ambientale.

Grazie ad un tracciato quasi pianeggiante e privo delle forti pendenze attuali, i tempi di percorrenza verranno drasticamente ridotti e consentirà ai treni passeggeri di viaggiare fino a 250 km/h toccando profondità che si attestano ad oltre 1.700 metri sotto la superficie. Di seguito qualche dato di come saranno abbattuti i tempi di percorrenza:

• i treni passeggeri passeranno da circa 85 minuti a 25 minuti sul tratto del Brennero

• i treni merci scenderanno da oltre 100 minuti a circa 35 minuti.

il viaggio in treno tra Verona e Monaco di Baviera si accorcerà di oltre due ore, rendendo il treno una reale alternativa ad auto e aereo sulle medie distanze.

Perché nasce la Galleria di Base del Brennero

L’attuale linea ferroviaria del Brennero presenta forti pendenze, tracciato tortuoso e limiti strutturali che penalizzano velocità, carichi trasportabili e competitività del trasporto su rotaia. La nuova galleria di base permetterà un attraversamento pianeggiante delle Alpi, superando il principale collo di bottiglia infrastrutturale lungo uno dei corridoi logistici più importanti d’Europa.

I lavori sono iniziati nel 2007 hanno raggiunto nel settembre 2025 un traguardo storico con l’abbattimento dell’ultimo diaframma del cunicolo esplorativo, che ha unito per la prima volta Italia e Austria con un collegamento sotterraneo continuo.

Ad oggi sono stati scavati oltre 209 chilometri di gallerie su un totale di 230 previsti. L’entrata in esercizio della linea è programmata entro il 2032.