Geely, uno dei principali gruppi automobilistici globali nel settore dei nuovi veicoli a energia (NEV) e non solo, annuncia ufficialmente il suo ingresso nel mercato italiano. A partire da novembre prenderà il via il piano di sviluppo del marchio nel Paese, in collaborazione con Jameel Motors Italia, distributore ufficiale incaricato di curare la rete commerciale e post-vendita sul territorio.

L’arrivo di Geely in Italia rappresenta un passo strategico all’interno del più ampio piano di espansione europea del gruppo, già operativo in Regno Unito e in diversi mercati del Sud-Est Europa. L’obiettivo è offrire una nuova generazione di veicoli elettrici e ibridi plug-in capaci di coniugare tecnologia avanzata, design e qualità costruttiva.

In arrivo due modelli Geely in Italia, il SUV 100% elettrico Geely EX5 e un SUV ibrido plug-in di nuova generazione. Già avviata anche la rete commerciale che inizialmente sarà di 25 punti vendita per passare a 60 il prossimo anno e ben 100 concessionari nel 2027.

Con l’avvio delle attività commerciali da novembre, Geely punta a posizionarsi come uno dei nuovi protagonisti della mobilità sostenibile nel nostro Paese, con un’offerta orientata alla qualità, al lusso accessibile, al design, assolutamente tutto italiano visto che il centro stile è posizionato proprio a Milano, e alla transizione energetica.

Marco Santucci, Managing Director di Geely Italia ha dichiarato: "Dopo le prime due fasi si è arrivati finalmente all’inizio della fase operativa dove stiamo aprendo i primi concessionari e i primi punti vendita, già presenti nelle città più importanti.

Attraverso di loro faremo conoscere i nostri prodotti, inizieremo subito i primi test drive e cominceremo a far vedere le vetture a quello che potrebbe essere un pubblico interessato. Si tratta di due modelli di vettura, la prima full elettric del segmento medio e una seconda in versione plug-in di seconda generazione capace di percorrere ben 100 km di autonomia elettrica e oltre 1.000 Km di autonomia totale.

La nostra strategia di ingresso nel mercato italiano, continua Santucci, è molto semplice: Geely realizza vetture di qualità estremamente elevata. A conferma di questa convinzione, abbiamo previsto un’esclusiva “garanzia a vita” come proposta iniziale di lancio.

Le due nuove vetture Geely si distinguono per tecnologia avanzata, comfort di alto livello e design dal gusto spiccatamente italiano. Ricordo che il Centro Stile Geely ha sede a Milano, elemento che contribuisce a rendere i nostri modelli ancora più affini alle preferenze del pubblico italiano.

Tutto questo viene offerto con un posizionamento che definiamo di “lusso accessibile”, perché unisce prestazioni, qualità e design ad un prezzo competitivo".