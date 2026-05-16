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GWM ORA 5: l’assetto europeo nasce sulle strade italiane

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GWM ORA 5: l’assetto europeo nasce sulle strade italiane
16 maggio 2026 | 11.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Great Wall Motors accelera il processo di sviluppo europeo della nuova GWM ORA 5 scegliendo l’Italia come uno dei mercati chiave per il fine tuning dinamico del modello. Il SUV compatto del marchio cinese è stato protagonista di un articolato programma di test su strada che ha coinvolto città, autostrade e percorsi alpini, con l’obiettivo di adattare comportamento dinamico, comfort e risposta dei sistemi elettronici agli standard richiesti dagli automobilisti europei.

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Il lavoro svolto insieme agli specialisti di RacingSyn non si è limitato a semplici verifiche di affidabilità. Gli ingegneri hanno lavorato direttamente su sospensioni della GWM ORA 5, sterzo, pneumatici e controlli elettronici per modificare il carattere della vettura rispetto alla configurazione globale. L’obiettivo dichiarato è offrire un SUV capace di risultare equilibrato tanto nel traffico urbano quanto nei lunghi trasferimenti autostradali o sui percorsi montani più impegnativi.

Tra Milano, Lago di Garda e Dolomiti, la ORA 5 ha affrontato test in condizioni molto diverse: traffico intenso, alte velocità, strade a bassa aderenza, neve e ghiaccio. Un programma che ha permesso di raccogliere dati reali e ottimizzare il comportamento della vettura in funzione delle abitudini di guida europee.

GWM ORA 5 e il fine tuning europeo

Gli interventi hanno interessato componenti fondamentali per il comportamento dinamico. ha introdotto nuove tarature per molle e ammortizzatori, barre antirollio dedicate, una calibrazione specifica dello sterzo e pneumatici ottimizzati per le condizioni europee. Anche i sistemi elettronici di controllo sono stati oggetto di affinamento per migliorare stabilità, precisione e comfort di marcia.

Secondo quanto comunicato da GWM, ogni versione della ORA 5 ha già superato i 15.000 chilometri di test cumulativi su strada.

La ORA 5 arriverà sul mercato europeo a partire da giugno 2026 e sarà proposta con motorizzazioni ICE, HEV e BEV.

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