circle x black
Cerca nel sito
 

Hero MotoCorp debutta in Italia

sponsor

Hero MotoCorp debutta in Italia
14 ottobre 2025 | 19.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Hero MotoCorp, il più grande produttore mondiale di veicoli a due ruote, ha annunciato oggi il proprio ingresso ufficiale nel mercato italiano, segnando così la presenza dell’azienda nel 49° Paese a livello globale.

La distribuzione in Italia sarà affidata a Pelpi International, uno dei principali operatori nazionali nel settore moto e scooter, con una rete iniziale di oltre 25 concessionarie, destinata ad ampliarsi fino a 54 nei prossimi mesi.

I modelli al debutto in Italia

Al lancio italiano, Hero MotoCorp introduce tre modelli: Hunk 440, XPulse 200 4V e XPulse 200 4V Pro, espressione della filosofia del marchio “You Are Limitless”.

La Hunk 440, omologata per patente A2, offre una coppia di 36 Nm e potenza massima di 27 CV, con telaio in acciaio ad alta resistenza, doppio freno ABS e sospensioni KYB.

La XPulse 200 4V, disponibile nelle versioni Base e Pro, combina uso urbano e fuoristrada, con motore da 18,9 CV, tre modalità ABS e display LCD con navigatore Bluetooth.

Tutti i modelli Hero MotoCorp sono venduti in Italia e saranno coperti da 5 anni di garanzia mentre i prezzi variano tra i 2.990 e i 3.990 euro.

L’ingresso in Italia, cuore pulsante della cultura delle due ruote, rappresenta un passo strategico per Hero MotoCorp,” ha dichiarato Sanjay Bhan, Vicepresidente Esecutivo del gruppo.Offriamo prodotti che incarnano libertà e avventura, con la stessa competenza ingegneristica che ci ha portati al podio alla Dakar.”

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Hero MotoCorp Pelpi International Hunk 440 XPulse 200 4V e XPulse 200 4V Pro
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza