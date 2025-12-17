circle x black
Hyundai Bayon MY26: l’Urban SUV che punta su tecnologia e razionalità

17 dicembre 2025 | 15.08
Redazione Adnkronos
Hyundai rinnova Bayon con il Model Year 2026, intervenendo in modo mirato su gamma, motorizzazioni e contenuti per rafforzare la posizione del suo Urban SUV nel segmento B. L’obiettivo è chiaro: offrire una proposta più leggibile, moderna e coerente con le esigenze di chi cerca un’auto compatta, efficiente e ricca di tecnologia per l’uso quotidiano.

Sotto il cofano della rinnovata Hyundai Bayon trova spazio il 1.0 T-GDi da 90 CV, motorizzazione a benzina omologata Euro 6E-Bis, disponibile sia con cambio manuale a sei rapporti sia con trasmissione automatica DCT a doppia frizione. Una scelta che privilegia equilibrio e fluidità di marcia, con prestazioni adeguate al contesto urbano ma capaci di garantire comfort anche nei trasferimenti extraurbani e autostradali.

Il design resta uno degli elementi distintivi di Bayon, con una forte identità visiva sottolineata dalla firma luminosa anteriore orizzontale e da paraurti ridisegnati che ne rafforzano la presenza su strada. Un linguaggio stilistico riconoscibile, pensato per chi vuole distinguersi senza rinunciare alla praticità tipica di un SUV compatto.

Hyundai Bayon MY26: allestimenti, sicurezza e connettività

L’abitacolo è progettato per massimizzare lo spazio a bordo, con un bagagliaio generoso e soluzioni ergonomiche che migliorano la vita quotidiana. La tecnologia gioca un ruolo centrale grazie al display touchscreen da 10,25 pollici, alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e ai servizi connessi Bluelink, che permettono aggiornamenti da remoto e un’interazione costante con il veicolo.

La gamma MY26 si articola su tre allestimenti: XTech, Business ed Excellence, tutti accomunati da una dotazione di sicurezza completa. I sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense sono disponibili fin dall’ingresso in gamma, includendo funzioni di prevenzione delle collisioni, supporto al mantenimento di corsia e monitoraggio dell’attenzione del conducente.

